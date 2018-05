Kingdom Hearts 3 potrebbe includere fino a 19 mondi

Kingdom Hearts 3 svela un’anteprima del tema musicale di Utada Hikaru : Il mese scorso sono giunte novità sul settimo album di Utada Hikaru, intitolato "Hatsukoi": uscirà il 27 giugno e presenterà anche il tema giapponese di Kingdom Hearts 3 che porta il nome di "Chikai" (in giapponese) o anche "Oath" (in inglese). Ora in Rete è disponibile una clip di anteprima della canzone, che ci permette di ascoltarne uno spezzone. La clip, che potete ascoltare al link presente di seguito, ci permette di pregustare il tema ...

Data mine di Kingdom Hearts 3 svela il look di Kairi? : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Kingdom Hearts 3, e tenendo conto che abbiamo già rivisto in qualche modo quasi tutti i personaggi principali nei trailer fin qui rilasciati, i fan si sono chiesti quando avremmo finalmente visto Kairi, la settima Principessa del Cuore. Il suo papabile nuovo look era stato anticipato, secondo i rumor, nel corso del terzo anniversario di Kingdom Hearts Union X con delle immagini, ma la ragazza non ...

Kingdom Hearts 3 tra Square Enix e Disney - i retroscena : Kingdom Hearts 3 riunirà alcuni dei più recenti mondi Disney e Pixar, ma riunire simili franchise in un unico gioco non è cosa semplice. Di recente, il team di sviluppo e la compagnia hanno svelato i retroscena dell'accordo che vede i mondi Disney all'interno del terzo capitolo della serie. Quando la notizia, che annunciava l'interesse di Square Enix per i loro film, è arrivata alla Pixar, una producer in particolare era piuttosto entusiasta: ...

Kingdom Hearts 3 : la data di lancio sarà annunciata molto presto : I fan di Kingdom Hearts 3 sparsi per tutto il mondo sapranno molto presto quando potranno finalmente mettere le mani sull'attesissimo action RPG targato Square Enix in collaborazione con Disney.Come riporta Express infatti Square Enix ha rivelato durante il recente evento Kingdom Hearts 3 Premiere che avrebbe avuto importanti dettagli fra le mani molto presto. La data di lancio del gioco sarà infatti annunciata agli inizi di giugno a quanto ...

L'atteso Kingdom Hearts 3 si mostra in 10 minuti di video gameplay : Kingdom Hearts 3 è un vero videogioco, esiste, è giocabile e abbiamo un video per dimostrarlo!Ricordate i tempi dell'E3 2013? Sono passati alcuni anni e, in quell'occasione, Kingdom Hearts 3 si presentava accanto a The Order 1886, Battlefield 4, Final Fantasy 15 e Halo 5. Ebbene, cinque anni dopo, Kingdom Hearts 3 iniziava a sembrare uno di quei giochi che non sarebbe mai uscito, ma Square Enix è giunta in soccorso di tutti i giocatori senza ...

Immagini in-game di Kingdom Hearts III? Eccole grazie a un leak : A quanto pare qualche fortunato che ha potuto partecipare al Premium Showcase, importante evento dedicato a Kingdom Hearts III ha deciso di non rispettare l'embargo imposto da Square Enix aggirandolo pubblicando delle Immagini che mostrano la demo che pochi fortunati hanno potuto toccare con mano.Come segnalato da Gematsu, nel corso delle scorse ore sono comparse su Reddit alcune Immagini in-game dedicate all'atteso terzo capitolo (senza ...

Leak Kingdom Hearts 3 svelano un annuncio imminente per un mondo Disney : Dalla Rete emergono foto scattate all'evento stampa californiano di Kingdom Hearts 3. Gli scatti trapelati sono stati caricati su Imgur e mostrano alcune fasi di gameplay nonché un nuovo mondo Disney. Se ovviamente non volete spoiler, vi sconsigliamo di continuare nella lettura o di visualizzare gli scatti. Vi lasciamo in calce il link a Imgur contenente le immagini, che non pubblicheremo direttamente nel rispetto dell'embargo fissato ...

Diffuse foto del Kingdom Hearts 3 Premiere Event : Avevamo già segnalato che è in programma il Kingdom Hearts 3 Premiere Event, un incontro in cui la stampa specializzata avrebbe avuto modo di apprendere delle novità sul gioco e testarlo con mano, con embargo per i dettagli in questione fissato al 18 maggio - come ha riportato Gematsu. Grazie all'utente di Reddit GuatemalanWatermelon, possiamo ammirare la facciata della location dell'Evento con delle foto! Come potete vedere dagli scatti, la ...

Questa settimana Square Enix terrà un evento speciale dedicato a Kingdom Hearts 3 : Riusciremo a mettere le mani sull'atteso Kingdom Hearts 3 in questo 2018? Probabilmente sì, come saprete il titolo risulta ancora in programmazione per l'anno in corso e, fra poco, otterremo altre informazioni sul nuovo capitolo.Infatti, come segnalato da Gematsu, Square Enix ospiterà il "Kingdom Hearts III Invitation Premiere Event" Questa settimana, un'occasione dove la stampa internazionale potrà finalmente provare il sequel per la prima ...

Nuovo trailer e uscita Kingdom Hearts 3 saranno svelati il 18 maggio? : A quanto pare un Nuovo annuncio per Kingdom Hearts 3 è praticamente dietro l'angolo: venerdì 18 maggio, quindi tra pochi giorni, potremmo ricevere un Nuovo trailer e (soprattutto) la data di uscita del Nuovo, attesissimo capitolo crossover tra Square Enix e Disney. Possiamo dirlo per certo, poiché a svelarcelo sono i colleghi di Gematsu, che ci riferiscono di un imminente evento a porte chiuse in casa di Square Enix. Il publisher giapponese, ...

Kingdom Hearts 3 è ancora previsto per l'anno in corso : Square Enix ha pubblicato i risultati fiscali del 2018, e tutti i fan di Kingdom Hearts saranno senz'altro felici di sapere che il tanto atteso terzo capitolo della celebre saga risulta ancora in programmazione per l'anno corrente, nessun rinvio dunque al momento.Kingdom Hearts 3 infatti già stato annunciato e dovrebbe raggiungere gli scaffali dei negozi entro la fine del 2018, per quanto sembri incredibile. E' infatti buffo reputare una notizia ...

In Kingdom Hearts 3 vedremo anche il ritorno di Xigbar e Luxor? : L'uscita di Kingdom Hearts 3 dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, essendo il lancio fissato per ora per un generico 2018. Tanti i ritorni potenziali durante la nuova avventura di Sora. Paperino e Pippo per i mondi Disney, e pare che non mancheranno le sorprese. Secondo alcune dichiarazioni rilasciate da un paio di doppiatori, due personaggi con cui i fan della saga avranno sicuramente familiarità potrebbero tornare. Parliamo di Xigbar, che è ...

Kingdom Hearts III sfoggerà dei minigiochi ispirati ai cartoni classici Disney : godiamoceli in un nuovo trailer : Kingdom Hearts III continua a essere croce e una delizia di tantissimi fan. Ogni nuova informazioni riaccende la speranza per qualche reveal concreto ma intanto continua a latitare una data di uscita precisa che possa finalmente tranquillizzare tutti gli appassionati che attendono il gioco da ormai tantissimi anni.Quest'oggi non parliamo dei classici rumor sulla data di uscita ma di qualcosa di molto più concreto, di un nuovo trailer che ci ...

Kingdom Hearts 3 : arriva il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80! Da non perdere : Una delle case produttrici più amate da parte dei videogiocatori che non possono fare a meno del gaming è senza dubbio Square-Enix che fino ad oggi ha accompagnato generazioni su generazioni sfornando sempre videogames di altissima qualità che hanno ottenuto numerose vendite. Kingdom HEARTS 3: ecco il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80, analizziamo il tutto In occasione del Kingdom ...