La Corea del Nord desiderasedersi ai negoziati con gli Usa "in qualsiasi momento, in qualsiasi forma" dopo che Trump ha deciso di cancellare ilcon Kim previsto per il 12 giugno a Singapore. Pyongyang "vuole dare agli Usa tempo e opportunità" per riconsiderare i negoziati", ha dichiarato il viceministro degli Esteri nordcoreano, Kim Kye Gwan, come riferiscono i media Usa citando l'agenzia statale Kcna.(Di venerdì 25 maggio 2018)