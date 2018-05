Gf 15 - Maurizio Costanzo : "Il Ken umano non doveva entrare in Casa" : Il Grande Fratello 2018 sta facendo discutere molto, e anche Maurizio Costanzo, che già qualche settimana fa aveva avuto da ridire su quest'edizione, è tornato all'attacco. Era stata definita una 'finestra sulla discarica': ora il giornalista ha preso di mira uno dei concorrenti. Sono eccitato di incontrare i concorrenti della casa del Grande Fratello quando se ne vanno ho due paia di mutande che appartenevano ai ragazzi della casa che ...

'Ken umano' - ESCLUSIVO Rodrigo Alves : 'Urtis grande amico - Tarzan il migliore' : È uno dei personaggi più conosciuti e amati a livello internazionale, anche se ha fatto molto discutere la critica: stiamo parlando di Rodrigo Alves, più conosciuto al grande pubblico come 'Ken umano'. Il 35enne brasiliano ha subito più di cinquanta operazioni chirurgiche e alcune di queste hanno suscitato molto scalpore ma altrettanta curiosità. Ospite di numerose trasmissioni in tutto il mondo, in Italia si è fatto conoscere all'interno dei ...

Maurizio Costanzo commenta l’entrata del Ken umano al Grande Fratello : Ken Umano al Grande Fratello 15: le parole di Maurizio Costanzo Dopo l’attacco nei confronti del Grande Fraetello, definito una finestra sulla discarica, Maurizio Costanzo è tornato a parlare del reality di Canale 5, ed in particolare dell’entrata nella Casa del Ken Umano. Il marito di Maria De Filippi ha questa volta risposto ad una sua lettrice nella sua rubrica che cura settimanalmente all’interno della rivista Nuovo, ...

RODRIGO ALVES - IL Ken umano / “Ero vittima di bullismo : con la chirurgia non sono più quel ragazzino umiliato” : RODRIGO ALVES, il Ken UMANO presente spesso nei salotti di Barbara d'Urso, si racconta al settimanale Diva e donna: il dramma del bullismo e la scelta della chirurgia estetica.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:38:00 GMT)

Giacomo Urtis ho avuto una relazione con il Ken Umano : Giacomo Urtis il chirurgo dei “Vip”al settimanale “Novella 2000” racconta:”Ho avuto una relazione con il Ken Umano”. Con questa intervista torna nuovamente sotto i riflettori, dopo esserne uscito, almeno in parte, al termine dell’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato come naufrago. A “Novella 2000” il dottore ha, quindi, raccontato nel dettaglio la storia d’amore che c’è stata (e pare esserci ancora) tra lui e Rodrigo Alves. I due ...

Rodrigo Alves - il Ken umano - spara a zero contro Cristiano Malgioglio! : Per quale motivo Rodrigo Alves, conosciuto come il ken umano spara a zero contro Cristiano Malgioglio? I protagonisti in questione hanno avuto maniera di conoscersi grazie al reality show Grande Fratello, ma dove nasce l’acrimonia tra i due? Ecco cosa è accaduto! Rodrigo Alves ha partecipato in qualità di guest star alla quindicesima edizione del Grande Fratello, rimanendo però nella casa più spiata dagli italiani solo tre giorni. Nel ...

“Lui…”. GF - Rodrigo Alves - dichiarazione ‘choc’. Lo fa sapere il Ken umano : è gelo : Nella casa del Grande Fratello 15, in effetti, mancava solo il Ken Umano. E allora lo hanno fatto entrare. Ma Rodrigo Alves, questo il nome del Ken Umano che è andato a fare compagnia al Ken Umano italiano, è rimasto nella casa di Cinecittà solo per qualche giorno. Giusto il tempo di: farsi vedere senza trucco, mostrare il suo “arnese” sotto la doccia; mostrare a tutti le cicatrici delle decine di interventi fatti; fare il bagno (con la schiuma) ...

