optimaitalia

: Amate anche voi Katherine Langford? ?? Domani la ritroveremo nei panni di Hannah Baker in #Tredici, ma oggi eccola i… - team_world : Amate anche voi Katherine Langford? ?? Domani la ritroveremo nei panni di Hannah Baker in #Tredici, ma oggi eccola i… - mtvitalia : Katherine Langford è in nomination per il ruolo di Hannah Baker in #13ReasonsWhy2 agli #MTVAWARDS ???? #Tredici - _diana87 : Katherine Langford lascia il cast di Tredici? Hannah Baker potrebbe non esserci nella terza stagione -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di2.ha detto addio aldi 13 Reasons Why. Nel caso in cui Netflix rinnovasse la serie per una terza stagione, la giovane attrice ha già annunciato chenon farne più parte. I motivi sono stati spiegati a Entertainment Weekly, dove la star 21enne ha spiegato come la storia disi sia conclusa con il finale di2. Al noto magazine americano,ha confermato:"Secondo me, abbiamo raccontato pienamente la storia diprima stagione. In questo modo, facendo quella scena nel tredicesimo episodio della seconda stagione, mi sono spesso riferita a quella come quella più difficile. È la scena in cui ho dovutorla andare. Credo che tornare in questa stagione sia stato stimolante. Dovevo interpretarla, ma non ero davvero lei. ”La scena a cui la...