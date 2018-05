calciomercato

: RT @cmdotcom: #Discreti: #Juve sarà rivoluzione. Chi sarà il fenomeno sacrificato? [@stefanodiscreti] - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Discreti: #Juve sarà rivoluzione. Chi sarà il fenomeno sacrificato? [@stefanodiscreti] - cmdotcom : #Discreti: #Juve sarà rivoluzione. Chi sarà il fenomeno sacrificato? [@stefanodiscreti] -

(Di venerdì 25 maggio 2018) In un mondo che dimentica sempre più in fretta e dove la riconoscenza non esiste, ci tengo a scrivere in anticipo che qualsiasi decisione prenderà l'ex capitano bianconero non cambierà minimamente il ...