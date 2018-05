Juve | senti Benatia | ' Futuro da valutare Marsiglia? Mi piace Garcia'

Mondiali calcio Russia 2018 : tutti i giocatori di Serie A presenti e le squadre di appartenenza. Juventus la più rappresentata : Non manca molto all’appuntamento dell’estate, i Mondiali di calcio. In Russia, 32 squadre si sfideranno per la tanto ambita Coppa del Mondo, detenuta dalla Germania. La stagione dei club è oramai agli sgoccioli e i CT stanno già diramando le liste, alcune ufficiali, altre allargate, in attesa delle ultime decisioni che dovranno pervenire entro il 4 giugno. Come è noto, l’Italia non ci sarà in Russia, ma la nostra Serie A sarà ...

Buffon - lettera d'addio alla Juventus : "Sarò sempre tuo"/ "Non voglio smettere di sentirmi in gioco" : Buffon, lettera d'addio alla Juventus: "Sarò sempre tuo", promette il portiere. Poi sul suo futuro ammette: "Non voglio smettere di sentirmi in gioco".

Juventus - senti Moggi : 'Buffon? Sarà il nuovo Moggi' : TORINO - Il suo addio alla Juventus lo ha annunciato lui stesso e sabato allo Stadium contro il Verona Sarà l'ultima di Gigi Buffon con la maglia bianconera. Il capitano però è tentato da alcune ...

Juventus - senti Amoruso : “Buffon non vuole smettere. Ha ancora…” : Juventus ,senti Amoruso- Nicola Amoruso, ex giocatore della Juventus, intervenuto ai microfoni di di “Stile Juventus” sulle frequenze di “Rmc sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro di Buffon. “vuole CONTINUARE A GIOCARE” L’ex attaccante della Juventus ha così commentato: ““So che Gigi non vorrebbe smettere. Ha ancora una grande voglia di giocare e di questo sono più […] L'articolo ...

Juventus - Buffon : “promettiamo impegno e lealtà - rappresentiamo il calcio italiano” : Il portiere della Juventus Buffon parla davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Quirinale: “Ringrazio il Presidente per averci trasmesso questo invito che abbiamo raccolto con grande gioia. Siamo qui a rappresentare il calcio italiano per quella che sarà una semplice finale di Coppa Italia ma è una Coppa che in questi anni è stata rivalutata rispetto ad anni addietro dove era svilita. E’ un paragone ...

Juventus - contro il Bologna Allegri fa i conti con gli assenti : al posto di Pjanic c'è Bentancur : TORINO - Tre giornate alla fine prima di poter fare un bilancio della stagione. La Juventus si prepara ad affrontare la terzultima sfida di campionato con uno scudetto , e una Coppa Italia, da vincere.

Juventus - Higuain/ "Data una mazzata al campionato - me la sentivo la palla del 3-2…" : Juventus, Higuain torna a parlare dell'Inter: "Data una mazzata al campionato, me la sentivo la palla del 3-2…". Di nuovo allo scoperto il centravanti argentino in forza ai bianconeri

Juve - Higuain : "Sentivo la palla del 3-2. Che mazzata che ho dato con quel gol" : Le ultime tre giornate di campionato, ma anche la finale di Coppa Italia con il Milan. E' un finale di stagione intenso per la Juventus che ha salutato con grande amarezza la Champions League ma che ...

Juventus news - formazione : Mandzukic e Pjanic assenti con il Bologna. Le alternative : Il croato non si allena con i compagni dopo l'operazione a cui si è sottoposto. Il bosniaco invece è squalificato: Allegri pensa così al 4-2-3-1 o ad uno fra Bentancur e Marchisio per sostituirlo ...

Juventus - Higuain : 'Gol con l'Inter? Lo sentivo - abbiamo dato una mazzata al campionato. Ora vincerle tutte' : L'uomo del destino, per la Juventus, potrebbe essere ancora una volta lui. Gonzalo Higuain ha messo il timbro definitivo nella sfida di San Siro tra i bianconeri e l'Inter, che potrebbe rivelarsi ...

Juve - Allegri : Spiace sentire cose che toccano la professionalità di tutti : "Per quanto riguarda lo spogliatoio, diSpiace sentire cose senza fondamento, che toccano la professionalità di tutti. Non è la prima e non sarà l'ultima volta, dobbiamo farcele scivolare addosso". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Derby d'Italia contro l'Inter.

International Champions Cup 2018 - presenti Juventus - Roma - Inter e Milan : il calendario : 27 gare in 22 città di tutto il mondo, una sola vincitrice globale tra America, Europa e Singapore e Europa. Una serie di grandi amichevoli per testare anche il livello e la condizione delle squadre ...

Probabili formazioni / Benevento Juventus : occhio agli assenti. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Benevento Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Bianconeri senza Barzagli ma con Bernardeschi che finalmente è tornato tra i disponibili

Juve - senti Zidane : 'la squadra di Allegri è un po' il Real d'Italia. Allenare i bianconeri in futuro? Ecco cosa dico' : Zinedine Zidane ha presentato in conferenza stampa la gara dei quarti di finale di Champions contro la Juventus, non chiudendo la porta ad un eventuale trasferimento in futuro sulla panchina ...