Juve | Benatia | ' Testa al Mondiale | poi deciderò cos' è meglio per me'

Juve - senti Benatia : 'Futuro da valutare. Marsiglia? Mi piace Garcia...' : Medhi Benatia , difensore della Juventus , capitano del Marocco al Mondiale di Russia, parla a RMC Sport, affrontando il tema mercato, partendo dall'interesse del Marsiglia : ' Mi piace Rudi Garcia ma ho ancora due anni di contratto . In questo momento la mia priorità è il Mondiale, poi vedremo ...

Milan - incontro per Zaza. La Juventus valuta offerte anche per Benatia : Milan alla ricerca del prossimo attaccante. Oggi, a Casa Milan, il duo Mirabelli-Fassone ha incontrato Beppe Bozzo, intermediario delle operazioni Alvaro Morata , Chelsea, e Simone Zaza , Valencia, . ...

Juventus - la verità della hostess Svetlana : “ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia” [FOTO] : 1/8 Foto Instagram ...

Juventus - la rivelazione della hostess Svetlana Vakulova : “ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia” [FOTO] : Juventus, la hostess Svetlana Vakulova è stata la protagonista della mancata stretta di mano con Benatia, calciatore bianconero rimasto ‘appeso’ Ricordate la stretta di mano ‘mancata’ tra Benatia e la hostess durante i festeggiamenti per lo scudetto della Juventus? La bella hostess ha deciso di uscire allo scoperto, rispondendo alle copiose critiche piovutegli addosso dopo non aver risposto all’invito del calciatore ...

Juventus - Benatia ci prova con le due hostess. Ma finisce male : Un gesto cortese, o forse voleva fare il 'piacione'. Fatto sta che la festa scudetto per Mehdi Benatia è stata 'colorata' da un simpatico siparietto con le due hostess della premiazione che non hanno ...

Calciomercato Juventus - sale Godin se va via Benatia : TORINO - Il mercato è fatto di incastri e nel caso della Juventus un sacrificio in nome del bilancio viene fatto ogni estate. Dopo Vidal , 2015, , Pogba , 2016, e Bonucci , 2017, , il maggior ...

Juventus - Matuidi e Benatia accendono i fuochi : 'Napoli - ora i botti sono per noi'. VIDEO : fuochi d'artificio, sì, ma questa volta "per davvero". Matuidi incalza, Benatia punge. E dire che di ruolo sarebbero centrocampista e difensore, più propensi al recupero che all'attacco. La ...

Juventus - Benatia eroe inaspettato : "Dopo il Napoli dicevano che ero scarso..." : La 13esima Coppa Italia dei bianconeri porta la firma indelebile del difensore marocchino, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ci tenevo a dare una risposta dopo l'errore su Koulibaly"

Juventus-Milan - le pagelle : Benatia da favola - per Donnarumma una gaffe tira l'altra : JUVENTUS BUFFON 6,5 - Para una conclusione di Suso, si accende quando respinge su Locatelli e Borini. È la sua prima finale di Coppa: chiude con un sorriso.

Juve-Milan - che doppietta di Benatia. E il Napoli è dimenticato : Mehdi Benatia è senza dubbio nella Top 5 dei migliori giocatori della Juve 2017/18. C'è il suo marchio, in coppia con Giorgio Chiellini, nella svolta stagionale dopo la sconfitta di Marassi contro la ...

Juventus-Milan 4-0 : doppietta Benatia - incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia per i bianconeri : Juventus-Milan 4-0- Finisce 4-0 in favore dei bianconeri la finale di Coppa Italia. Un successo maturato solamente nella ripresa. Primo tempo equilibrato, poi crollo rossonero nella ripresa. doppietta Benatia, poi gol Douglas Costa e autogol Kalinic. Disastroso Donnarumma sul gol di Douglas Costa e sul secondo gol di Benatia. 3 gol in 8 minuti per […] L'articolo Juventus-Milan 4-0: doppietta Benatia, incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia ...

Juve-Milan 4-0 Trofeo ai bianconeri per il 4° anno di fila : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

Coppa Italia - Juventus-Milan 4-0 - doppio Benatia - quarto trionfo di fila : La Juve continua il suo dominio in Coppa Italia: quarto successo consecutivo, battendo 4-0 il Milan grazie a un secondo tempo dirompente e a molti errori dei rossoneri. Dopo primi 45' piuttosto ...

Juventus-Milan 4-0 I bianconeri alzano il trofelo per il 4° anno di fila : doppietta di Benatia - gol di Douglas Costa e autorete di Kalinic : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...