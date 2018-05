repubblica

: 'Jurassic Park' compie 25 anni. Il film di Spielberg che rivoluzionò il cinema di avventura - tuvzbiz : 'Jurassic Park' compie 25 anni. Il film di Spielberg che rivoluzionò il cinema di avventura - hackerphone8 : 'Jurassic Park' compie 25 anni. Il film di Spielberg che rivoluzionò il cinema di avventura - SuperiorDorian : Non so come esprime la mia delusione per il gioco di Jurassic Park mobile... potevano metterlo un po’ di AR -

(Di venerdì 25 maggio 2018) '' , uscito in sala il 9 giugno del 1993,25. Per questoversario importante l'intera saga viene ripubblicata in 4K mentre sta per arrivare in sala 'World: Il ...