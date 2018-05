Jarhead 3 Sotto Assedio | film stasera in tv 29 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di venerdì 25 maggio 2018)è ilin tv martedì 292018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:40. La pellicola diretta da William Kaufman ha come protagonisti Charlie Weber e Scott Adkins. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: TITOLO ORIGINALE:3: The Siege GENERE: azione ANNO: 2016 REGIA: William Kaufman ATTORI: Charlie Weber, Scott Adkins, Tom Ainsley, Erik Valdez, Dante Basco, Sasha Jackson, Dennis Haysbert e Stephen Hogan DURATA: 95 Minutiin tv:Il caporale dei Marines Evan Albright (Charlie Weber) decide di unirsi a un team dedicato alla sicurezza che lavora per un’ambasciata degli USA in Medio ...