lastampa

: Il mostro del Circeo #AngeloIzzo ai pm, nel 1975 violentammo e uccidemmo anche la ragazza veneta Rossella Corazzin - Agenzia_Ansa : Il mostro del Circeo #AngeloIzzo ai pm, nel 1975 violentammo e uccidemmo anche la ragazza veneta Rossella Corazzin - LaStampa : Izzo, il mostro del Circeo: violentata e uccisa dal branco anche la 17enne Rossella Corazzin - MediasetTgcom24 : Massacro Circeo, il 'mostro' Izzo: uccidemmo anche una 17enne veneta #Circeo -

(Di venerdì 25 maggio 2018)Corazzin, la ragazza di San Vito al Tagliamento scomparsa da Pieve di Cadore nell’agosto del 1975, sarebbe stata rapita eda una banda di assassini in vacanza in Cadore, che l’avrebbe scelta, seguita, rapita e portata in Umbria,nella zona del lago Trasimeno....