Italia | spread Btp-Bund ai massimi da quattro anni

Titoli di Stato Italiani : spread tra BOT semestrali e Overnight Index Swap cambia direzione : Per farla breve secondo Cesarano quello che avviene sui Titoli di Stato italiani è causato da fattori tecnici che sono a loro volta collegati alla situazione politica in Italia. Afferma nel suo ...

Governo - vertice con BankItalia. Spread vola sopra 200 punti : Torna a correre il differenziale tra Btp e Bund dopo il primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l’impasse sul ministero dell’Economia. Epfr Global: nell’ultima settimana deflusso di capitali dai fondi azionari in Italia per 380 milioni di dollari, record da metà 2014

Borsa giù e spread oltre 200 Conte da Visco in Banca d'Italia Lo scontro su Savona agita i mercati : Lo scontro istituzionale fra i due partiti di maggioranza e il Quirinale sul nome dell'economista Paolo Savona si rflette sui mercati. Il pressing irrituale a cui il Colle ha reagito con una nota (mai accaduto prima) alle posizioni di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio sul nome da proporre a Sergio Mattarella per il successore di Pier Carlo Padoan Segui su affaritaliani.it

Il rischio Italia fa impennare lo spread e cadere la Borsa : Il tutto mentre emergono nuovi segnali di rallentamento dell'economia, con l'indice Pmi composito dell'Eurozona sceso a maggio a 54,1 punti, sui minimi da 18 mesi e al di sotto del consenso e in calo ...

Governo - spread sfonda i 200 punti e poi si assesta sopra 190. Rendimento dei titoli di Stato Italiani ai massimi dal 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora, sfondando i 200 punti, mentre i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Con Sergio Mattarella che si è preso tempo per valutare i profili del premier designato da Lega e M5s, Giuseppe Conte, e di Paolo Savona, economista in corsa per il ruolo di ministro del Tesoro, che negli ultimi anni ha assunto posizioni anti euro. Alle 10:30 il differenziale di ...

