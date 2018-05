iPhone 8 e 8 Plus | migliori cover e pellicola di vetro

Come scatta le foto OnePlus 6 : Confronto con Galaxy S9+ - Pixel 2 XL e iPhone X : Ecco Come scatta le foto OnePlus 6 nei primi test dal vivo e Confronto con Galaxy S9+, Pixel 2 XL e iPhone X foto scattate con OnePlus 6 OnePlus 6 è ufficiale anche in Italia ed è possibile comprarlo sul sito ufficiale con spedizione in 2 giorni. Sono tanti i punti di forza di questo […]

Lo sai come si cambiare password ID Apple su iPhone 8 e 8 Plus : Ogni tanto è consigliabile cambiare password ID su iPhone per garantire la sicurezza dell'account quindi ti consiglio di leggere attentamente la guida così potrai assicurarti che nessuno usi il tuo account ID Apple.

Tutto iPhone X Plus Caratteristiche data uscita e prezzo : Quanto è grande iPhone X Plus ? Quando esce quale sarà il prezzo di vendita. Ecco tutte le informazioni che abbiamo trovato e raggruppato in un solo articolo.

Problemi iOS 11.3 per microfono iPhone 7 e 7 Plus : prime soluzioni e cosa fare : Davvero gravi i Problemi iOS 11.3 relativi al microfono di iPhone 7 e 7 Plus. Chi possiede uno dei due melafonini del 2017 avrebbero chiare difficoltà in chiamata con le conversazioni rese impossibili proprio dalla mancanza di audio. Vediamoci chiaro, specificando quali possono essere le prime soluzioni da adottare. Dopo l'aggiornamento iOS 11.3 sarebbe entrato in scena un conflitto di natura hardware/software ma non meglio specificato e al ...

OnePlus 6 mai stato così nudo : gli ultimi scatti lo ritraggono anche al fianco di iPhone X : Oggi ci troviamo a parlare di quella che sembra la più grande fuga di foto che interessa OnePlus 6 dal momento in cui ne abbiamo parlato per la prima volta L'articolo OnePlus 6 mai stato così nudo: gli ultimi scatti lo ritraggono anche al fianco di iPhone X proviene da TuttoAndroid.

Sguardo attento al notch di OnePlus 6 : foto di fianco ad iPhone X e OnePlus 5T : Nel giro di due settimane verrà presentato il OnePlus 6, flagship killer 2018, almeno fino a prova contraria. I rumors si stanno susseguendo uno dopo l'altro, soprattutto perché dovremmo star parlando del dispositivo più economico ad essere equipaggiato con lo Snapdragon 845. Alcune foto, che si è preoccupata di condividere sul web 'PhoneArena.com', ci mostrano il prossimo top di gamma OnePlus al fianco di iPhone X, device da cui sappiamo aver ...

Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus : top oltre i 6 pollici - confronto specifiche : Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus, due device non ancora in produzione e già messi a confronto con le specifiche e i rumors trapelati ad oggi. La vera sfida degli ultimi mesi del 2018 si combatterà tra phablet, smartphone sempre meno considerati dalle aziende hi-tech. Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus: phablet mon amour È lampante che Samsung abbia deciso di concentrare le proprie attenzioni su smartphone con display dai 6 pollici in su ed Apple, ...

OnePlus è nata per competere con iPhone - ma alla metà del prezzo. Parola di Pete Lau : Pete Lau svela i "segreti" dietro il successo di OnePlus. Il cofondatore e CEO della casa cinese spiega in un'intervista le scelte tecniche, di marketing e non solo, che hanno portato OnePlus a raddoppiare il fatturato dello scorso anno. L'articolo OnePlus è nata per comPetere con iPhone, ma alla metà del prezzo. Parola di Pete Lau proviene da TuttoAndroid.

Apple : Ecco iPhone 8 e 8 Plus Red - Con Livrea Rossa : Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED nella colorazione Rossa. iPhone 8 e 8 Plus Red prezzo: quanto costa? Ecco tutto quello che devi sapere su iPhone 8 e 8 Plus Red iPhone 8 e 8 Plus Red Come ampiamente anticipato dai rumors, poche ore fa Apple ha annunciato oggi iPhone 8 […]

I nuovi iPhone 8 e 8 Plus rossi : Apple ha annunciato l’arrivo dei nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus in una nuova colorazione rossa nell’edizione speciale (PRODUCT) RED. Dopo il debutto dello scorso anno tra gli smartphone della Mela, anche quest’anno Cupertino ha deciso di replicare, allargando la propria gamma di telefoni con una versione dedicata al fondo globale di beneficenza per la lotta all’Aids. Entrambi i telefoni sfoggiano un bellissimo involucro di ...

iPhone 8 e 8 Plus da oggi anche in rosso : Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno Apple propone un’edizione in finiture rosso intenso dei suoi iPhone. La casa di Cupertino ha annunciato in questi minuti l’arrivo sul mercato di iPhone 8 e 8 Plus (Product)RED Special Edition, due versioni speciali del telefono che, oltre a vantare la peculiare colorazione, contribuiscono a rifornire le casse del fondo globale per la lotta all’Aids con una ...

OnePlus 6 supera lo “slide to unlock” di iPhone e lancia lo “slide to focus” : Con i teaser degli ultimi giorni OnePlus sta chiaramente forzando la mano, segno che la presentazione del suo prossimo flagship è decisamente vicina L'articolo OnePlus 6 supera lo “slide to unlock” di iPhone e lancia lo “slide to focus” proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e Apple iPhone X : il confronto : (Foto: Stefano Priolo – Wired) Con l’uscita di Huawei P20 Pro chi ha messo da parte un bel gruzzoletto per comprarsi uno smartphone inizia ad avere l’imbarazzo della scelta. Da oggi infatti sono almeno tre i telefoni disponibili che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione tanto della critica quanto del grande pubblico: oltre al P20 Pro di queste ultime ore sono già in commercio l’iPhone X di Apple e il Galaxy ...

Per DxOMark Xiaomi Mi Mix 2S scatta foto di qualità come l’iPhone X e vicine a Galaxy S9 Plus : DxOMark ha recensito il nuovo Xiaomi Mi MiX 2S affermando che il dispositivo scatta foto di qualità simili all’iPhone X e molto vicine alla doppia camera del Galaxy S9 Plus.In questi ultimi minuti in Cina Xiaomi sta presentando il nuovo Mi MiX 2S, la versione migliorata dell’attuale Mi Mix 2 già in commercio da qualche mese, ed acquistabile pure in Italia.Ebbene ancora prima della fine dell’annuncio ufficiale del dispositivo, ...