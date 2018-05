Intesa tra Enel e Ferrovie russe Maire | subappalto da 1 | 3 miliardi

"Così Intesa Vita sarà tra le big 4 dei Danni" : Diventare una delle prime quattro compagnie assicurative nel ramo Danni in Italia e la prima per i prodotti diversi dall'Rc auto dedicati al retail, alzando l'asticella dei premi lordi dai circa 400 ...

Napoli-Ancelotti - la fumata è azzurra : Intesa sul contratto - annuncio a giugno : intesa trovata tra Carlo Ancelotti al Napoli sulla base di un accordo biennale di circa sei milioni di euro a stagione con una opzione per il terzo anno; gli avvocati nelle prossime ore dovranno ...

Ultrasuoni - Intesa fra Bracco Imaging e Shanghai Pharmaceuticals : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – intesa Italia-Cina all’insegna della ricerca anti-cancro. Bracco Imaging, leader globale nella diagnostica per immagini, e Shanghai Pharmaceuticals, gruppo farmaceutico leader nel Paese asiatico, specializzato in farmaci innovativi nelle malattie oncologiche, infettive e cardiovascolari, hanno siglato oggi un accordo di collaborazione per nuove attività di Ricerca & Sviluppo in Cina. La ...

Lotta all'usura. Intesa tra l'Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina e la Fondazione NASHAK : La nostra Fondazione cerca di assistere le persone che rimangono indietro, schiacciate da un'economia avvitata su stessa che consente profitti miliardari a pochi e produce debiti e povertà per tanti. ...

Governo : Di Maio : 'Il premier dovrà essere persona amica del popolo'. Aperti i gazebo per votare Intesa su contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di Governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Assemblea Pd - nessuna Intesa tra Renzi e le altre correnti : i dem si preparano alla conta. ‘Discontinuità - avanti con Martina’ : Una prova di forza, salvo improbabili intese a un minuto dalla conta. Parte così, l’Assemblea nazionale del Pd. Le trattative tra le varie correnti dem continueranno, ma sembra lontana una stretta di mano tra Matteo Renzi e le altri componenti che sono intenzionate a chiedere di votare Maurizio Martina come segretario. Uno scenario, quello dell’investitura ufficiale dell’attuale reggente, che ai Renziani non piace. C’è un ...

Siglato il Protocollo di Intesa tra Area Professionisti e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici : “Chimici e Fisici ora agevolati nell’aderire al programma Parcella Sicura®” : “Area Professionisti”, associazione senza scopo di lucro che svolge la propria attività col fine di divulgare e diffondere i principi etici e deontologici di Autonomi e Liberi Professionisti, registra un altro positivo risultato in termini di Partnership e Convenzioni. L’Associazione, in linea con la sua mission, infatti, ha Siglato un Protocollo di intesa con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ovvero l’ente pubblico ...

Lega-M5S - niente Intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni». Nel contratto il conflitto di interessi : Frenata sul nome del premier. L'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...

Ilva - ora i sindacati trattano da soli con ArcelorMittal : Intesa entro il 30 giugno o l’azienda può andare avanti senza di loro : Ufficialmente la trattativa è interrotta, ma sindacati e ArcelorMittal continua a dialogare. O almeno ci provano. Lontani dal ministero dello Sviluppo Economico. L’incontro “riservato” si è svolto in mattinata a Roma, dove i rappresentanti dei metalmeccanici si sono nuovamente seduti faccia a faccia con i futuri proprietari dell’Ilva. Perché dal 30 giugno, formalmente, l’azienda può chiudere l’acquisto anche ...