Intesa con il Chelsea | Sarri vola in Premier

Lombardia : Fontana - entro l'estate Intesa con Canton Ticino (2) : (AdnKronos) - Anche il Canton Ticino, per quanto riguarda l'inquinamento, sconta gli stessi problemi della Lombardia. E' quindi allo studio l'ipotesi di coinvolgere anche il Canton Ticino nel Tavolo di lavoro avviato, e che già sta dando importanti risultati, fra le Regioni del Bacino padano. "Siamo

Lombardia : Fontana - entro l'estate Intesa con Canton Ticino : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Lombardia e Canton Ticino sottoscriveranno entro l'estate un'intesa che contenga tutti i temi di interesse reciproco sulla quale basare il lavoro comune dei prossimi anni: ambiente e infrastrutture anzitutto. Sullo sfondo ci sono anche, ovviamente, le questioni legate a

Salute mentale - la Regione Lazio : “Gestione degli interventi d’Intesa con il 118” : La Regione Lazio ha siglato attraverso una determina dirigenziale il Protocollo d’Intesa relativo alle procedure per il trasporto e gli interventi di soccorso primario sanitario in condizioni di emergenza/urgenza di persone con patologia psichiatrica. L’Intesa aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni e ridefinisce competenze, tempistiche e modalità di intervento tra l’ARES 118 e i Dipartimenti di Salute mentale (DSM) ...

Acea - Intesa con Huawei per innovare servizi e infrastrutture : E' stato sottoscritto un Memorandum of Understanding fra Acea e Huawei per valutare progetti in innovazione di infrastrutture e servizi . L'intesa, siglata dall'amministratore delegato di Acea, ...

Intesa Sanpaolo si allea con OurCrowd sulle startup : ... che dalla sua nascita nel 2013 ha raccolto più di 700 milioni di dollari da oltre 25.000 investitori provenienti da tutto il mondo in favore di oltre 150 startup . "Questa partnership è un chiaro ...

Confindustria - Messina - Intesa - : Ridurre debito per garantire risparmi degli italiani : Glissando una domanda su Savona quale possibile ministro dell'Economia, Messina ha risposto ad una domanda se la riforma della tassazione avrà un impatto sui bilanci delle banche. "Io credo che le ...

Confindustria - Messina - Intesa - : "Ridurre debito per garantire risparmi degli italiani" : Glissando una domanda su Savona quale possibile ministro dell'Economia, Messina ha risposto ad una domanda se la riforma della tassazione avrà un impatto sui bilanci delle banche. "Io credo che le ...

Moto – Firmato a Genova il Protocollo d’Intesa con la Regione Liguria per la promozione del Mototurismo : La Liguria promuove il Mototurismo, ecco il Protocollo Firmato a Genova Il Mototurismo FMI è stato riconosciuto ancora una volta come vettore essenziale per la promozione del territorio tramite la firma del Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e la Federazione Motociclistica Italiana. All’incontro istituzionale, tenutosi oggi a Genova presso la sede della Regione, erano presenti il Presidente del Comitato Regionale FMI Liguria, Giulio ...

Napoli-Ancelotti - la fumata è azzurra : Intesa sul contratto - annuncio a giugno : intesa trovata tra Carlo Ancelotti al Napoli sulla base di un accordo biennale di circa sei milioni di euro a stagione con una opzione per il terzo anno; gli avvocati nelle prossime ore dovranno ...

Napoli-Ancelotti - la fumata è azzurra : Intesa sul contratto - annuncio a giugno : Intesa trovata tra Carlo Ancelotti al Napoli sulla base di un accordo biennale di circa sei milioni di euro a stagione con una opzione per il terzo anno gli avvocati nelle prossime ore dovranno...

OMCEO Roma firma protocolo Intesa con microcredito : E’ stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra l’Ordine dei Medici di Roma e provincia e l’Ente nazionale per il microcredito, nella sede dell’Ente in via Savoia 80. “Siamo contenti di questa firma. E’ stato intrapreso un percorso gia’ da tempo per garantire ai professionisti, e quindi anche ai medici, l’accesso al credito. Le norme nazionali lo permettono e il microcredito ...

Amazon - accordo sperimentale con i sindacati/ C’è l’Intesa fra Cgil - Cisl e Uil e lo stabilimento di Piacenza : Amazon, accordo sperimentale con i sindacati: c’è l’intesa fra Cgil, Cisl e Uil e lo stabilimento di Piacenza. L'ok è stato raggiunto dopo un referendum a scrutinio segreto in azienda(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:50:00 GMT)

Conti pubblici e mercati - cresce l'allarme : i paletti di Mattarella sull'Intesa M5S-Lega : Perché è in gioco la tenuta della nostra economia. E, soprattutto, i 'risparmi dei cittadini'. Un richiamo che ha sortito effetti immediati: uscendo dall'incontro, perfino Salvini ha usato toni più ...

5S-Lega - Intesa sul premier. Conte in pole : Sul fronte Lega, tra i nomi più gettonati quello di Giancarlo Giorgetti , il Richelieu di Salvini: le quotazioni lo danno papabile al ministero dell'Economia o nella veste di sottosegretario. Mentre ...