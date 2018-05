Intervista – Maria Chiara Carrozza | «No all’antagonismo uomo macchina | i robot devono

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

iSole aMare : Emma Fenu Intervista Maria Antonietta Macciocu fra orgoglio e contraddizioni : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]

Intervista a Maria Pozzozengaro : la fotografa della semplicità e dell'armonia dei volti - : Nonostante il mio interesse per la scienza ho sviluppato una passione/ossessione per le arti visive che mi ha portato ad avvicinarmi al mondo della fotografia circa da un anno. Principalmente scatto ...

Apnea. Intervista – Mariafelicia Carraturo a caccia del nuovo record del mondo in assetto variabile : Scendere 100 metri sotto il livello dell’acqua, sopportare la pressione di 11 atmosfere e tentare di migliorare il record del mondo: questo l’obiettivo da qui a quattro mesi di Mariafelicia Carraturo, napoletana di 47 anni, primatista italiana di apnea in assetto variabile e in assetto variabile no limits. Quando la incontri rimani colpito non solo dalla sua carta di identità ma soprattutto dalla luce che ha negli occhi quando parla ...

Eyes - Intervista alla regista Maria Laura Moraci : Maria Laura Moraci è una giovanissima attrice di origine romano-sicula, che ad appena 24 anni può già vantare collaborazioni con grandi maestri del cinema italiano come Pupi Avati. Dopo aver diretto AMR: Storia di un riscatto, documentario riguardante una storia vera di integrazione e di immigrazione, Maria Laura firma con Eyes il suo primo cortometraggio […] L'articolo Eyes, intervista alla regista Maria Laura Moraci proviene da ...