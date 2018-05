Interrogatori ma non torture | il capo della sicurezza dell’Uruguay si difende | “mai fatto

Usa - la Cia : 'Non riprenderemo gli Interrogatori violenti' : Il capo della Cia, Gina Haspel , si impegna a far sì che l'agenzia non riprenda il programma di interrogatori violenti come quello controverso effettuato dopo l'11 settembre . E' quanto emerge dal ...

Usa - la Cia : “Non riprenderemo gli Interrogatori violenti” : Usa, la Cia: “Non riprenderemo gli interrogatori violenti” Usa, la Cia: “Non riprenderemo gli interrogatori violenti” Continua a leggere L'articolo Usa, la Cia: “Non riprenderemo gli interrogatori violenti” proviene da NewsGo.

L'Interrogatorio di Luca Traini : "Non rinnego niente - ora vi spiego perché mi sono estremizzato" : sono passati oltre 3 mesi da quel 3 febbraio in cui Luca Traini salì a bordo della sua auto nera per vendicare la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi dal nigeriano Innocent Osegale e altri 2 connazzionali.Ora il 28enne di Tolentino affronterà il processo alla Corte d' assise del Tribunale di Macerata per strage, tentato omicidio plurimo, porto illegale di pistola e munizioni, esplosione pericolosa in aria di ...

Migranti - Procura di Catania insiste su Open Arms ma ong non accetta Interrogatorio : Il comandante della nave e il responsabile dei soccorsi in mare rifiutano perchè le indagini sono di competenza di Ragusa. Confermati i reati di sequestro e di immigrazione clandestina. Cade il reato ...