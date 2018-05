Inter | Spalletti vuole Nainggolan e Barella

Inter - ecco la rivoluzione di Luciano Spalletti : chi resta e chi deve sloggiare : Quattro giorni di festeggiamenti, per il tifoso dell' Inter, sono pure troppi. Il dato di fatto è che se una moltitudine silente di appassionati nerazzurri riesce a godersi 'i momenti' e pregusta il ...

Spalletti non si nasconde : ancora sacrifici di mercato per l’Inter Video : Lo aveva promesso e lo ha fatto. Più volte Luciano Spalletti aveva rimandato alla fine del campionato tutti i commenti sulla stagione, perché era troppo importante che la squadra rimanesse concentrata sull’obiettivo di agguantare la qualificazione alla Champions League. Una volta raggiunta la meta, il tecnico di Certaldo ha potuto parlare con schiettezza della situazione all’Inter, mettendoci ancora una volta la faccia. Infatti, dopo i ...

Spalletti non si nasconde : ancora sacrifici di mercato per l’Inter : Lo aveva promesso e lo ha fatto. Più volte Luciano Spalletti aveva rimandato alla fine del campionato tutti i commenti sulla stagione, perché era troppo importante che la squadra rimanesse concentrata sull’obiettivo di agguantare la qualificazione alla Champions League. Una volta raggiunta la meta, il tecnico di Certaldo ha potuto parlare con schiettezza della situazione all’Inter, mettendoci ancora una volta la faccia. Infatti, dopo i ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti ad Ausilio Video : L'entusiasmo in casa Inter è ancora molto alto per la qualificazione in Champions League raggiunta in extremis, all'ultima giornata, grazie al successo sulla Lazio [Video] allo stadio Olimpico per 3-2. Questo è stato rimarcato anche dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che ieri era a cena con la dirigenza e, all'uscita, ai microfoni dei cronisti, ha dichiarato come sia stata una cena pagata da tutti quelli che avevano scommesso che l'Inter ...

Inter : la conferenza di Spalletti tra sfoghi e promesse d'amore : Ieri si è tenuta la tanto attesa conferenza stampa di Luciano Spalletti, che ha parlato ai giornalisti per circa un'ora e mezza dell'ultima stagione appena trascorsa, di mercato e tanto altro. Luciano Spalletti in conferenza stampa Il tecnico ha da subito ringraziato società e i tifosi per la fantastica annata, annata che ha visto l'Inter gioire all'ultima curva sorpassando la Lazio e guadagnandosi la Champions League, con un finale al ...

Inter - Spalletti ha le idee chiare : “Icardi? Non resti controvoglia”. Intanto Morata… : Inter, Spalletti- Intervenuto in conferenza stampa, nel pomeriggio, Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione in casa Inter. Parole sul mercato e focus su Rafinha, Cancelo e Icardi. SUL MERCATO “La società si è già mossa, e bene. Poi bisogna far tornare dei conti, per rispettare certi paletti. Il calcio è cambiato, col Var […] L'articolo Inter, Spalletti ha le idee chiare: “Icardi? Non resti controvoglia”. ...

Inter - Spalletti / "Rinnovo? Non ci sono problemi. Scudetto? Il calciomercato..." : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro parla del rinnovo come cosa ormai fatta e svela che per vincere lo Scudetto ci vuole qualche innesto anche se il fairplay finanziario...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:11:00 GMT)

Inter - Spalletti gioca col mercato a Sky e fa gli identikit dei suoi obiettivi : ... "Esterno destro? Ne abbiamo due per il momento, serve un calciatore che sia superiore rispetto a quelli che abbiamo altrimenti no", ha detto l'allenatore nerazzurro a Sky Sport 24. Centrocampista ...

Inter - Spalletti : "Icardi resta? Sì - ma non controvoglia" : Luciano Spalletti aveva preferito non parlare e stare in silenzio subito dopo la grande impresa compiuta dalla sua Inter contro la Lazio di Simone Inzaghi . Il tecnico di Certaldo aveva deciso di ...

Inter - Spalletti : "Icardi rimane? Dipende. Cancelo e Rafinha - ora - non si possono riscattare" : Luciano Spalletti parte con i ringraziamenti durante la conferenza stampa di fine anno. E il capitolo a cui tiene di più è quello relativo ai supporter nerazzurri: 'I tifosi sono la nostra base, le ...

Inter - Spalletti : 'Lazio fortissima - rende più bella la nostra impresa. Icardi? Non rimanga controvoglia' : Luciano Spalletti analizza la stagione, dopo il quarto posto conquistato con l'Inter. La stagione. 'Ringrazio la società per aver avuto la possibilità di vivere queste emozioni con questi colori, che ...

Calciomercato Inter - Spalletti annuncia due addii ma arriva un importante tesoretto : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato e ben figurare anche in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “bisogna fare chiarezza che questo Settlement Agreement è stato firmato dalla proprietà precedente e noi l’abbiamo ereditato e di conseguenza bisogna osservarne i ...

Calciomercato - Spalletti sincero coi tifosi dell’Inter : “niente Rafinha e Cancelo! Il Fair play finanziario…” : Rafinha e Cancelo lasceranno l’Inter dopo un buon impatto avuto nella seconda metà della stagione sotto la guida di Spalletti, il FPF impone austerità ai nerazzurri “Rafinha e Cancelo giocatori eccezionali, hanno dato forza e convinzione mentale, ma in questo momento non possono essere riscattati, poi vedremo in seguito”. E’ solo una delle notizie date da Luciano Spalletti durante la sua conferenza stampa di fine ...

Spalletti : "La mia Inter di Champions sarà così" : La parola al tecnico, quattro giorni dopo la folle note dell'Olimpico. Sensazioni e soprattutto i progetti per la prossima stagione