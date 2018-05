Inter | Martinez firma in sede | con lui Milito jr e Ausilio

Lautaro Martinez alle visite mediche/ Video - presto la firma con l'Inter : vestirà la maglia numero 10? : Lautaro Martinez alle visite mediche, Video: iniziati i controlli clinici di rito per il giovane attaccante argentino, alle 13:30 la firma sul contratto con l’Inter(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:57:00 GMT)

Inter - arriva Lautaro Martinez : maglia numero 10 e futuro da leader : Inter, arriva Lautaro Martinez- L’Inter si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima stagione. I nerazzurri accolgono Lautaro Martinez. Giornata di visite mediche, poi la firma sul nuovo contratto. Dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante argentino sarebbe pronto a vestire la maglia numero 10. Sintomo di grossa maturità? Paura di niente e nessuno? […] L'articolo Inter, arriva Lautaro ...

Inter - Lautaro Martinez si prende il 10 : Lautaro DA 10 - Intanto, La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sul futuro di Martinez, che ha chiesto e ottenuto di avere la maglia numero 10 in nerazzurro . La scorsa stagione a indossare la ...

Calciomercato - Lautaro Martinez atterrato a Milano : sarà un nuovo giocatore dell'Inter : Lautaro Martinez è in Italia: comincia ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. L'attaccante classe 1997 sarà infatti il primo colpo dell'estate nerazzurra: arriva dal Racing Club ed è pronto a ...

Inter - sbarca il Toro Martinez : il prossimo decennio sarà suo : Oggi sbarca a Milano Lautaro Martinez, che domani farà le visite mediche e che da luglio sarà al lavoro con Spalletti. L'Inter, come racconta Martin Mazur sulla Gazzetta in edicola oggi, ha preso ...

