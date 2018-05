Inter | la conferenza di Spalletti tra sfoghi e promesse d' amore

Inter - è il giorno di Luciano Spalletti : la conferenza stampa LIVE : il giorno di Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro è pronto infatti a rinnovare il suo contratto con l'Inter e parlerà, facendo presumibilmente anche un bilancio della stagione, per la prima ...

Lazio-Inter - la conferenza stampa di Simone Inzaghi LIVE : Vietato sbagliare: la Lazio vuole la Champions League. Servirà una super prestazione dei biancocelesti per fermare l'impeto dell'Inter di Spalletti, desiderosa di portare a casa i tre punti dall'...

Buffon - la conferenza stampa : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte Interessanti per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Inter-Sassuolo - la conferenza di Luciano Spalletti LIVE : Due partite, due finali: per l'Inter è proprio il caso di dirlo. I nerazzurri, infatti, dovranno battere il Sassuolo e la Lazio, diretta concorrente, per conquistare un posto nella prossima Champions ...

Canottaggio - Abbagnale e Cattaneo oggi in conferenza stampa in vista della maggiori competizioni Internazionali : Abbagnale e Cattaneo a Trieste per parlare di Canottaggio oggi, SABATO 28 APRILE A TRIESTE, SI TERRÀ LA conferenza stampa che avrà come filo conduttore lo svolgimento dei primi tre Raduni Decentrati ...

Inter-Juve - la conferenza di Spalletti LIVE : Vigilia del Derby d'Italia in casa Inter: una sfida importantissima non solo per in chiave scudetto per i bianconeri, ma anche per i nerazzurri nella corsa ad un posto nella prossima edizione della ...

Inter-Juve - la conferenza di Allegri LIVE : Dopo il ko contro il Napoli che ha ridotto ad un solo punto il vantaggio dei bianconeri sulla squadra di Sarri, la Juventus si gioca gran parte dello scudetto nel match di San Siro contro l'Inter, in ...

Inter-Juventus - conferenza stampa Spalletti : ecco le sue parole [DIRETTA] : Inter-Juventus, conferenza stampa Spalletti live: ecco le sue parole in diretta Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento del derby d'Italia, vale a dire della sfida tra l'Inter di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri.Le due squadre si presenteranno a San Siro con degli obiettivi molto importanti da raggiungere: se da una parte Icardi e compagni dovranno conquistare la vittoria per continuare la rincorsa a quel quarto ...

Inter-Juventus - conferenza stampa Allegri : ecco le parole del tecnico [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus che si disputerà domani sera a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Si tratterà di un match molto delicato per entrambe le squadre: l'Inter di Luciano Spalletti continua la sua lotta con la Roma e la Lazio per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e, in tal senso, il match contro Buffon e compagni potrebbe rappresentare uno snodo importante nella ...

Reggio Calabria - Interessante conferenza 'Tra Atene e Sparta. Viaggio nel variegato mondo ellenico delle Pòleis' : ... dall'oligarchia alla tirannide e alla democrazia, ; i primi a riflettere sulla politica, a osservarla, a descriverla e commentarla elaborando teorie di scienza politica; i primi a ideare e ...

Pippo Trischitta - candidato sindaco di Messina - Interviene sulla conferenza Bramanti-De Luca : Nella vita si deve essere coerenti ma soprattutto, in politica, si deve avere dignità'. 'Non posso accettare che uno venga da Fiumedinisi a fare queste sceneggiate. Dietro loro c'è Genovese e per De ...