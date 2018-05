Inter | il giorno di Lautaro | visite mediche e poi firma in sede LIVE

Inter - è il giorno di Luciano Spalletti : la conferenza stampa LIVE : il giorno di Luciano Spalletti. L'allenatore nerazzurro è pronto infatti a rinnovare il suo contratto con l'Inter e parlerà, facendo presumibilmente anche un bilancio della stagione, per la prima ...

Jesto presenta a Roma il suo Buongiorno Italia – InterVISTA : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T16:15:22+00:00 Roma – Senza filtri, vestito dai suoi tatuaggi, dissacrante, ironico e appassionato per le sue rime. Questo è Jesto, al secolo Justin Rosso. Dall’esordio esordio a oggi, la sua carriera è stata un crescendo di successo, supporter, progetti e metamorfosi musicale. Il suo obiettivo però non è mai cambiato: vivere con […] L'articolo Jesto presenta a Roma il suo Buongiorno Italia – INTERVISTA ...

I giovani sempre più dipendenti da Internet - per il 45% almeno 6 ore al giorno passate sulla rete : Cresce la dipendenza dei giovani da internet: il 45% passa sulla rete almeno 6 ore al giorno e prova disagio o panico quando non ha accesso ad internet. L'articolo I giovani sempre più dipendenti da internet, per il 45% almeno 6 ore al giorno passate sulla rete proviene da TuttoAndroid.

Dipendenza da Internet - il 45% degli studenti passa sul web almeno 6 ore al giorno : Una ricerca condotta da Skuola.net, Università di Roma La Sapienzà e Università Cattolica di Milano per conto della Polizia di Stato, fa luce sul rapporto fra...

Giorgetti premier - Bongiorno alla Giustizia - Salvini all’Interno e Di Maio agli Esteri : Si farà il Governo gialloverde? Sono ore decisive. Entro domani dovrebbe arrivare la lista al Quirinale. Diversamente scatterà il governo

'Un giorno tutto questo' tema del 31° Salone Internazionale del Libro a Torino : Ad aprire il 31° Salone del Libro di Torino ci saranno il Ministro dei beni Culturali Dario Franceschini , il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli , il Presidente della Camera Roberto Fico , il ...

'Un giorno tutto questo' tema del 31° Salone Internazionale del Libro a Torino : Ad aprire il 31° Salone del Libro di Torino ci saranno il Ministro dei beni Culturali Dario Franceschini, il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, il Presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ed all'evento non potranno ovviamente mancare il sindaco Chiara Appendino ed il Presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino. La manifestazione, oltre alle autorità istituzionali, ogni anno ...

Fico che vuole querelare le Iene e l'Argentina che alza i tassi di Interesse. Le notizie del giorno - in breve : L'economia dell'Italia, secondo le stime europee, crescerà dell'1,5 per cento nel 2018, ma rallenterà l'anno successivo. Il Pd critica Luigi Di Maio sulla Rai, contestando le parole con cui il leader ...

Nel giorno del delirio di Orsato in Inter-Juve arriva un’altra doccia fredda : Ancelotti dice “no” all’Italia - adesso dovremo sorbirci Mancini CT : Panchina Italia, clamoroso no di Ancelotti. Si è giocata la giornata del campionato di Serie A, con le polemiche incredibili tra Inter e Juventus per l’arbitraggio shock da parte di Orsato con i tantissimi errori a favore dei bianconeri. Ma un’altra importante notizia di giornata riguarda la Nazionale e l’incredibile rifiuto da parte di Ancelotti, sembrava tutto fatto dopo il secondo colloquio adesso l’ex Bayern Monaco ha ...

Inter - Rafinha : "Credo alla Champions dal primo giorno" : Il brasiliano convinto delle possibilità nerazzurre di qualificazione in Champions, e sul prossimo anno dice che…

Ordine del giorno del consigliere Marco Gasperi - M5S - per ridurre i tempi di accesso agli atti e di risposta alle Interrogazioni scritte : ...comunale di avere accesso agli atti dell'amministrazione in tempi rapidi e ricevere prima possibile le risposte ai propri interrogativi per riuscire a svolgere al meglio la propria attività politica".