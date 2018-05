Inter | ecco la rivoluzione di Luciano Spalletti | chi resta e chi deve sloggiare

Calciomercato Inter – Niccolò Barella nel mirino - primi contatti con l’agente : ecco la richiesta del Cagliari : Il Calciomercato dell’Inter entra nel vivo: il ds Ausilio sonda il terreno per Niccolò Barella, il Cagliari chiede 35 milioni per il suo gioiellino Dopo aver archiviato la qualificazione in Champions League grazie ad un pazzesco finale di stagione, l’Inter volge lo sguardo al Calciomercato. Quella nerazzurra sarà un’estate caldissima, non solo per le temperature. Tanti i nomi sulla lista dei desideri del ds Piero Ausilio che nella giornata di ...

Il Valencia riscatta Kondogbia - ecco la plusvalenza per l’Inter : ecco a quanto ammonta la plusvalenza realizzata dai nerazzurri grazie alla cessione del centrocampista francese L'articolo Il Valencia riscatta Kondogbia, ecco la plusvalenza per l’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lautaro Martinez/ Video : Inter - ecco l'erede del Kun Aguero : qualità - potenza e senso del gol : Lautaro Martinez è un nuovo calciatore dell'Inter: ecco chi è l'erede del Kun Aguero, cresciuto sotto lo sguardo di Diego Milito e considerato il futuro dell'Albiceleste(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:55:00 GMT)

Inter - riscatto Cancelo : ecco la decisione del Valencia Video : I nodi vengono generalmente al pettine, nessuno escluso, ed i nodi Interisti sono parecchio ingarbugliati. Così dopo l'auspicata e sofferta qualificazione alla prossima Champions League, i tifosi nerazzurri hanno dovuto fare i conti con l'amara realta': la partecipazione al massimo trofeo continentale portera' gli attesi benefici economici, ma non avra' alcun effetto sull'attuale bilancio. Entro il 30 giugno, l'Inter deve presentare le dovute ...

De Vrij - clamoroso retroscena : “ecco cosa è successo prima di Lazio-Inter” : La stagione del campionato di Serie A è andata in archivio con il botto, nell’ultimo match scontro per la Champions League tra Lazio ed Inter che ha portato grandi emozioni e polemiche. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo il gol del 2-1, poi la squadra di Spalletti è riuscita a ribaltare tutto con le reti di Icardi e Vecino, sul banco degli imputati il difensore De Vrij, già nerazzurro da alcuni giorni ha procurato il ...

Lazio - De Vrij ‘si scusa’ : ecco il gesto dopo la partita contro l’Inter : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Lazio ed Inter, partita incredibile che ha visto il successo della squadra nerazzurra grazie alla rete nei minuti finali di Vecino. Nel post partita sono arrivati messaggi vergognosi contro il difensore De Vrij, accusato di aver procurato il calcio di rigore che ha portato al pareggio di Mauro Icardi. Come per scusarsi il difensore olandese ha offerto la cena ai compagni in un ...

L’Inter vola in Champions League : ecco quanto può valere la qualificazione : L'Inter torna in Champions: sette anni dopo l'ultima partecipazione, il club nerazzurro ha centrato il 4° posto L'articolo L’Inter vola in Champions League: ecco quanto può valere la qualificazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Impresa Inter - con la Lazio è 2-3 - le pagelle : bene Brozovic - ecco il peggiore : Il campionato si è concluso con una gara spettacolare e piena di emozioni tra Lazio ed Inter, che valeva come una vera e propria finale per l'accesso in Champions League e che ha visto i nerazzurri sbancare lo stadio Olimpico [VIDEO] per 3-2. Alla squadra di Luciano Spalletti serviva solo la vittoria ma non si era messa bene inizialmente, visto che i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 grazie all'autorete di Perisic e al gol nel ...

L'Inter torna in Champions e Spalletti impazzisce : ecco spiegata la sua reazione al fischio finale. VIDEO : La Serie A è finita, e L'Inter è la quarta squadra ad andare in Champions League. L'ultima partita della stagione ha regalato ancora emozioni, continue, come tutta un'annata pazzesca di grande calcio. ...

Lazio-Inter - De Vrij in lacrime : ecco 7 buoni motivi per difenderlo dall’idiozia dei social : Lazio-Inter, De Vrij in lacrime ma esistono 7 buoni motivi per difendere il difensore biancoceleste. Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29' l’Inter pareggia con l’uomo che non ti ...

Lazio-Inter 2-3 - l’ultimo verdetto per la Champions è tutto nerazzurro : dopo 6 anni riecco l’Europa che conta : La squadra di Spalletti insegue per 81’ minuti, rimonta due volte (il 2-2 con un rigore causato da De Vrij, difensore nel limbo tra le due squadre) e trionfa con Vecino

