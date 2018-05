Inter | assalto a Nainggolan Ausilio incontra l' agente del Ninja e di Barella

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...

Inter in Champions all'ultimo assalto : Roma La notte dell'Olimpico manda in Paradiso l'Inter con un finale thrilling, molto simile a quello che i nerazzurri avevano vissuto contro la Juventus tre settimane prima. La sponda nerazzurra di ...

Skriniar - assalto di City e Barça. Barricate Inter : no a 50 milioni : Ha svoltato Milan Skriniar, una stagione di alto livello, promosso fra i migliori centrali del campionato, nel mirino di alcune grandi corazzate europee, Manchester City e Barcellona in particolare. ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Inter - assalto Champions (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi per la 37^ giornata. Si giocano Benevento Genoa e Inter Sassuolo, nerazzurri a caccia del quarto posto

Calciomercato - Inter e Roma all’assalto dell’Atalanta : ecco l’obiettivo : Il Calciomercato è già entrato nella fase calda, in particolar modo molto attiva l’Inter che nelle ultime ore ha chiuso il doppio colpo De Vrij-Asamoah. Guarda al futuro anche la Roma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune dall’Atalanta, si tratta di Ilicic, autore di una stagione entusiasmante, da capire la volontà dell’Atalanta che ancora non ha stabilito una cifra per il cartellino. Sono ...

Il Torino castiga l'Inter che fallisce l'assalto al terzo posto : Ai granata basta un gol di Ljajic nel finale di primo tempo per infilare la terza vittoria di fila. I nerazzurri mancano il sorpasso sulla Roma nella volata per un posto in Champions League

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - ritorno di fiamma per Vidal : pronto un nuovo assalto : Calciomercato Inter, IMPORTANTE ritorno DI fiamma PER Vidal – L’Inter pensa alla stagione in corso, l’obiettivo per la squadra di Spalletti è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione ed il futuro. La prima mossa è stata già effettuata e convince, l’arrivo dell’attaccante Lautaro Martinez rappresenta una sicurezza, il calciatore ...

Juventus all'assalto di un giocatore dell'Inter Video : All'orizzonte c'è l'ultimo scorcio di campionato e per molte squadre è ancora il tempo di rincorrere i propri obiettivi. Non fanno eccezione le storiche rivali del calcio italiano: #Juventus ed #Inter. I bianconeri sono ancora in corsa su tre fronti e sognano quello che sarebbe uno storico triplete. Quello centrato nel 2010 da un'Inter che, invece, oggi è costretta a rincorrere. I nerazzurri sono alla ricerca di una nuova identita' che li possa ...

