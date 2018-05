wired

: Instax Square SQ6, il bello delle foto istantanee - scoopscoop6 : Instax Square SQ6, il bello delle foto istantanee - MilanoCitExpo : Instax Square SQ6, il bello delle foto istantanee #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Cosa hanno in comune i figli degli anni 70 e la generazione zero dei nati a ridosso del 2000? Un dettaglio, sicuramente: entrambi apprezzano il fascino discreto”, come rivela il successo tra i giovanissimicamere Fujifilm, che sfornanoproprio come quelle che “sventolavano” per aria i loro genitori per accelerarne lo sviluppo. Oggi come allora, a sedurre è lache da immagine diventa oggetto e assume un valore più personale (o “feticistico”, come direbbe il filosofo Baudrillard). Ma se in passato leci regalavano ritratti dalle sfumature un po’ confuse e psichedeliche, quelli che escono dacamere come la nuova FujifilmSQ6 (presentata oggi a Milano) hanno dalla loro il vantaggio di 40 anni di hi-tech: la definizioneimmagini è alta, i colori vividi. Nonostante sia unacamera ...