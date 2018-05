Incidenti sul lavoro | calo dei casi in Irpinia

Incidenti sul lavoro - l'ennesima giornata da dimenticare : un morto e due feriti : L'emergenza è reale, il rischio alto. Anche oggi, purtroppo, si allunga la dolorosa lista degli Incidenti sul lavoro, con un bilancio tragico. Istrana, Erbusco, Luson. Tre nuovi casi, con una vittima e...

Incidenti : Venezia - sulla A4 carreggiata libera - coda in smaltimento : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) - Ha raggiunto i 10 chilometri la coda che si è formata in A4 in seguito dell'investimento mortale avvenuto questa mattina al chilometro 374 est, in prossimità del bivio tra Passante di Mestre e A57 (comune di Dolo), in direzione Trieste-Venezia. Da poco la carreggiata è

Roma - due Incidenti sul Gra : traffico paralizzato : 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'intero anello: in carreggiata interna code dalla Salaria alla Roma-Fiumicino per incidente al km 58+800 all'altezza della via del Mare. Code anche in esterna ...

Incidenti in Montagna : 17enne giapponese muore sul Monte Rosa : Un 17enne ha perso la vita questa mattina cadendo in un crepaccio profondo circa 12 metri nel Grenzgletscher, sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa, a circa 3.200 metri di altitudine. Il giovane, che ieri era salito insieme al padre al rifugio ”Monte Rosa Hutte”, a quota 2.883 metri, nel territorio di Zermatt, stava camminando con il padre in attesa di un elicottero che li riportasse a valle. Subito dopo l’incidente il ...

Incidenti sul lavoro - gravemente ferito studente 16enne durante uno stage : Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage Continua a leggere L'articolo Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage proviene da NewsGo.

Incidenti sul lavoro ferito studente di 16 anni in stage : Uno studente di 16 anni impegnato in uno stage in un'azienda di Pavia di Udine , Udine, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Il giovane stava utilizzando una fresa e si è ...

Incidenti sul lavoro : ferito studente di 16 anni in stage : Uno studente di 16 anni impegnato in uno stage in un'azienda di Pavia di Udine , Udine, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Il giovane stava utilizzando una fresa e si è ...

Incidenti sul lavoro - gravemente ferito studente 16enne durante uno stage : Uno studente di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro durante uno stage in un'azienda di Pavia di Udine. Il giovane stava utilizzando una fresa e si è semi-amputato una mano. ...

Incidenti sul lavoro : ferito studente di 16 anni in stage : Il ragazzo è allievo di un istituto professionale della provincia di Udine ed era impegnato in uno stage di formazione professionale. Si è semiamputato una mano

Incidenti sul lavoro - gravemente ferito studente 16enne durante uno stage : Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage Continua a leggere L'articolo Incidenti sul lavoro, gravemente ferito studente 16enne durante uno stage proviene da NewsGo.

Incidenti - quattro morti sulle strade del Veneto : VENEZIA Un uomo è morto in un incidente stradale a Povegliano , Treviso, . La vittima era il passeggero di una vettura che, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è uscita di strada andando a ...

Incidenti sul lavoro in Brianza : «Nelle aziende si rischia di vedere un ispettore ogni 30 anni» : L'allarme dei sindacati dopo la serie di Incidenti sul lavoro, anche in Brianza: «Pochi investimenti, si rischia di vedere un ispettore nelle aziende ogni 30 anni» L'ultimo morto brianzolo è di pochi ...

Incidenti sulle Alpi - 14 morti in 3 giorni : 7 vittime italiane - : stato un ponte del 1 maggio tragico in montagna, dalla Svizzera al Veneto. A causa delle pessime condizioni meteo, in 72 ore molti Alpinisti ed escursionisti hanno perso la vita e altri sono ...

Incidenti sulle Alpi - 14 morti in 3 giorni : 7 vittime italiane : Incidenti sulle Alpi, 14 morti in 3 giorni: 7 vittime italiane È stato un ponte del 1 maggio tragico in montagna, dalla Svizzera al Veneto. A causa delle pessime condizioni meteo, in 72 ore molti Alpinisti ed escursionisti hanno perso la vita e altri sono ricoverati in gravissime condizioni Parole chiave: ...