Incidenti ferroviari | i dati dell’Agenzia per la sicurezza | “Sono stati 101 nel 2017

Caluso - le norme per evitare gli Incidenti ferroviari ci sono. Ma in pochi le conoscono : Nel 2017 sulla rete ferroviaria nazionale e sulle reti regionali si sono verificati 101 incidenti: 97 sulle linee gestite da Rfi con 53 morti e 35 feriti e 4 sulle cosiddette ex-concesse con 3 decessi e 2 feriti. In totale le vittime sono state 93. Un dato inferiore al 2016 (124 vittime), e sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. E’ quanto emerge dal rapporto 2017, presentato oggi a Firenze dall’Agenzia nazionale per la sicurezza ...