Incidente ferroviario | treno contro tir a Caluso | ecco i VIDEO del momento dell’impatto

Il video dell’Incidente ferroviario tra Torino e Ivrea : Lo ha trasmesso TgCom e mostra il momento del violentissimo scontro che ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 23 The post Il video dell’incidente ferroviario tra Torino e Ivrea appeared first on Il Post.

Incidente ferroviario sulla Torino – Ivrea - il testimone : “Cenavamo - poi abbiamo sentito il boato” : Stava cenando quando, intorno alle 22.40, ha sentito un boato. Paolo Artizzu, 71 anni, abita in una casa vicino alla ferrovia a Caluso (Torino), dove ieri sera un treno si è schiantato contro un tir bloccato sui binari: “Dal botto che c’è stato abbiamo capito che c’è stato qualcosa di grave”. Insieme al figlio Giovanni e al genero Edwin è andato a dare una mano: “abbiamo subito di portare i primi soccorsi e aiutare le persone che erano ...

Incidente ferroviario a Torino - Federconsumatori : dal 1990 a oggi 190 incidenti mortali : “Attendiamo che la magistratura faccia il suo lavoro, chiarendo le cause dell’Incidente e individuando le responsabilità. L’occasione pone, però, un problema globale in merito al trasporto ferroviario: troppi sono gli incidenti accaduti negli ultimi anni e troppi sono i morti legati a questi incidenti, ci dispiace ricordare che dal 1990 a oggi sono stati 190 gli incidenti mortali e che una dinamica quasi uguale ...

Torino : Casellati - cordoglio per vittime Incidente ferroviario : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Esprimo il mio personale cordoglio e quello del Senato della Repubblica ai familiari delle vittime dello scontro tra un Tir e un treno avvenuto a un passaggio a livello a Caluso, sulla linea Torino- Ivrea-Aosta. Ai feriti coinvolti nel tragico incidente va invece il sincero augurio di una pronta e completa guarigione”. Lo scrive in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti ...

Due morti e 25 feriti nell’Incidente ferroviario tra un Tir e un treno a Caluso : Si aggrava il bilancio dell’incidente ferroviario accaduto poco dopo le 23,20 di ieri, mercoledì 23 maggio, sulla linea ferroviaria Torino – Chivasso – Ivrea. Salgono a due i morti. Uno è il macchinista del treno, Roberto Madau, 61 anni, di Ivrea. Fra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione. L’altra vittima sarebbe l’autista del furgone di sc...

Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea - scontro con un tir : 2 morti. Le prime immagini dei soccorsi : Grave Incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all’altezza del comune di Caluso. Un treno regionale ha travolto un tir, fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. L’impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento del locomotore e di due vagoni. Due i morti, tra cui il macchinista, e diciotto feriti, uno in modo grave L'articolo Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea, scontro con un tir: 2 morti. Le ...

Caluso - treno deraglia dopo scontro con tir/ Video - Incidente ferroviario : due morti e 20 feriti : Caluso, treno deraglia dopo scontro con tir Video, incidente ferroviario: due morti e 20 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are. Nell’impatto sono morti il macchinista del convoglio, Roberto Madau di 61 anni, e un addetto alla scorta tecnica dei tir. Tanti i feriti, circa una ventina, e tre degli stessi sarebbero in gravi condizioni, fra cui il capotreno.