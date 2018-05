In Italia ogni due giorni sparisce un bambino “L’emergenza degli invisibili è sempre più

In Italia scompare un minore ogni due giorni : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Oltre 3 segnalazioni di bambini scomparsi a settimana solo nel nostro Paese. Molti dei quali si sono perse le tracce e di cui probabilmente non si saprà mai più nulla. Dei 177 casi gestiti da SOS Il Telefono Azzurro Onlus nel 2017 solo il 16,9% si è risolto positivamente, ciò significa che circa 147 minori nell’ultimo anno sono stati uccisi o coinvolti nei circuiti di sfruttamento sessuale e di lavoro ...

L'esercito dei bimbi scomparsi : in Italia sparisce un minore ogni due giorni : ROMA - In Italia scompare un bambino ogni due giorni, quattro su cinque non vengono più ritrovati. E' un vero e proprio esercito di invisibili quello che si forma di giorno in giorno nel nostro Paese. ...

L'esercito dei bimbi scomparsi : in Italia sparisce un minore ogni due giorni : Nel 2017 sono state 177 le segnalazioni giunte al 116.000, il numero europeo dedicato, di questi solo 30 sono stati ritrovati. Telefono azzurro presenta una...

Roland Garros 2018 : il sorteggio degli Italiani. Fabio Fognini pesca Pablo Andújar. Sfortunati Lorenzi e Seppi : Quest’oggi nella splendida cornice parigina ha preso vita il tabellone principale del Roland Garros 2018. Nel singolare maschile, in chiave azzurra, c’era curiosità su ciò che la sorte avrebbe regalato ai nostro portacolori. Ebbene, il n.1 italiano Fabio Fognini incontrerà l’ostico spagnolo Pablo Andujar. Fabio, testa di serie n.18 in questo Slam, vanta uno storico positivo con l’iberico: 3-1 il computo dei precedenti, ...

Roland Garros 2018 - le ambizioni dell’Italia in campo maschile. Non solo Fognini : tanti giovani a caccia di conferme : Sei azzurri nel tabellone principale, quattro ancora in corsa nelle qualificazioni: sono dieci al momento gli azzurri ancora in gara a Parigi, nel Roland Garros, secondo Slam stagionale, che si disputa sulla terra battuta francese. Se per i primi basta attendere il sorteggio di domani per conoscere i nomi degli avversari del primo turno del main draw, per gli altri ci sarà ancora da sudare. Nel tabellone principale il più accreditato degli ...

Wimbledon 2018 : entry-list - Fognini guida la truppa azzurra. Cinque Italiani al via : ... il britannico, punta di diamante dei tifosi di casa e vincitore in due occasioni a Wimbledon, è attualmente al numero 45 del mondo. Il prossimo 20 giugno verranno comunicare le wild-card, mentre il ...

TV : "Grand Tour d'Italia " Sulle orme dell'eccellenza" torna su Rete4 - ogni venerdì in seconda serata - dal primo giugno : ... attraverso le eccellenze del mondo dell'impresa, dell'economia, della cultura, della scienza, dell'arte, dell'enogastronomia. Dieci le puntate previste. Le prime tre, dedicate alle città di Firenze, ...

Amministrazione pubblica - per pagare gli Statali ogni Italiano spende oltre 2.600 euro l'anno : In Italia 'ciascun dipendente pubblico costa in media 49.000 euro l'anno, meno dei 50.000 dei colleghi francesi e tedeschi, ma più di quelli inglesi 43.000 e spagnoli 40.000'. Così uno studio del ...

Sclerosi Multipla : in Italia un nuovo caso ogni tre ore : Sono oltre 118mila le persone che in Italia vivono con la Sclerosi Multipla, e ogni tre ore nel nostro paese c’è una nuova diagnosi. Lo hanno sottolineato gli esperti dell’Aism, l’associazione Italiana Sclerosi Multipla, presentando il barometro sulla malattia alla vigilia della settimana nazionale, che quest’anno coincide con i 50 anni di vita dell’associazione. Secondo il documento la maggior parte dei nuovi casi ...

Serie A - nella stagione dei sogni con l'Italia migliore : Dopo sessant'anni l'Italia non parteciperà alla fase finale della Coppa del Mondo, un fallimento dal quale proveremo a uscire con Mancini cittì e la Serie A prossima ventura impegnatissima a fornire ...

Internazionali d’Italia – Il padre di Fognini ci scherza su : “Nadal? Per batterlo bisogna sparargli” [FOTO] : Dopo la sconfitta di Fognini contro Nadal ai quarti degli Internazionali d’Italia, il padre di Fabio ci scherza su con un post social davvero simpatico Nella giornata di ieri, Fabio Fognini è stato sconfitto da Rafa Nadal nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro ha strappato il primo set al numero 2 del mondo, rimontando un 4-1 di svantaggio, ma nei due set successivi non è riuscito a resistere alla ...

Internazionali Bnl d’Italia : Fognini : “Vado via da Roma a testa alta” : “Penso di aver portato al limite il giocatore più forte della storia sul rosso, poi possiamo parlare del risultato, di quello che ho fatto bene o meno bene. Ho perso, ma ho lasciato in campo tutto me stesso, vado via da Roma a testa alta”. Così Fabio Fognini in conferrenza stampa, dopo la sconfitta ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia con Rafa Nadal. “Non mi aspettavo un torneo così – aggiunge -. ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 : la fine del sogno di Fabio Fognini. Nadal è più forte ma il tennis dell'azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal , n.2 del mondo, è alle semifinali degli Internazionali d'Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l'esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : la fine del sogno di Fabio Fognini. Nadal è più forte ma il tennis dell’azzurro è da applausi : Il risultato è già noto: lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) è alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma, superando il nostro Fabio Fognini. Questo l’esito del primo incontro valido per i quarti di finale del torneo del Foro Italico. Tre set (4-6 6-1 6-2) sono serviti a Rafa per piegare le mire e le ambizioni di un Fognini da applausi, autore di un primo set strepitoso. Le accelerazioni del ligure, sempre con ...