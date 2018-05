«In effetti che ne sappiamo noi dell’amore?»

L'età effettiva della pensione? Non è detto che si abbassi. L'analisi : Tra i punti qualificanti del “contratto di governo” sottoscritto da Lega e M5S, il capitolo previdenziale è incentrato sull’abolizione della riforma Fornero, l’introduzione della possibilità di andare in pensione da parte di lavoratori che con 41 anni di anzianità contributiva raggiungano “quota 100” sommando la propria età anagrafica, Segui su affaritaliani.it

Previdenza - arriva la quota 100 L'età effettiva della pensione? Non è detto che si abbassi. L'analisi : Tra i punti qualificanti del “contratto di governo” sottoscritto da Lega e M5S, il capitolo previdenziale è incentrato sull’abolizione della riforma Fornero, l’introduzione della possibilità di andare in pensione da parte di lavoratori che con 41 anni di anzianità contributiva raggiungano “quota 100” sommando la propria età anagrafica, Segui su affaritaliani.it

Terremoto magnitudo 4.3 in Nord Italia : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.3 che si è verificato oggi alle 16:41 in provincia di Piacenza. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Piacenza Data 19/05/2018 UTC 16:41:21 Latitudine 48.82° Longitudine 9.68° magnitudo 4.3 Profondità 28 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un modello ...

Gli effetti degli ormoni tiroidei sul metabolismo di zuccheri e grassi : Gli ormoni della tiroide forniscono un importante contributo alla regolazione dei processi metabolici che riguardano zuccheri e grassi. Agiscono su vari passaggi del metabolismo del colesterolo: la sua sintesi, la sua rimozione dal sangue e la sua eliminazione, da parte del fegato, sotto forma di acidi biliari, che sono componenti della bile. Gli ormoni della tiroide stimolano anche, in via diretta, la lipolisi, cioè il processo di ...

Pet in Italia : membri a tutti gli effetti della famiglia e della comunità [INFOGRAFICHE] : L’amore per i pet va al di là delle mura di casa. Gli amici a quattro zampe sono ormai membri riconosciuti delle nostre comunità, in cui godono di nuove possibilità e servizi e dove, sempre più, forniscono anche un proprio contributo. È quanto emerge dal Rapporto Assalco – Zoomark 2018, compendio annuale sul mondo dei pet, curato da Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e da ...

Terremoto magnitudo 3.6 a Udine : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificato ieri alle 23:48 in Friuli Venezia Giulia. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Udine Data 09/05/2018 UTC 21:48:01 LatitUdine 46.32° LongitUdine 13.11° magnitudo 3.6 Profondità 7 Km La presente scheda elenca gli effetti ...

PREVISIONE DOLLARO/ Debolezza dell’euro con effetti anche in Italia : PREVISIONE DOLLARO con la Debolezza dell'euro. Il rafforzamento del biglietto verde ha conseguenze dentro e fuori gli Stati Uniti, Europa e Italia comprese(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:06:00 GMT)

Gli effetti salutari del tonno sono molti (anche di quello in scatola). Cosa sapere : È il piatto di emergenza degli universitari: veloce e saporita, la pasta con il tonno salva pranzi e cene. E non stupisce che il tonno (in scatola) sia consumato in Italia soprattutto dai giovani. Ma a dare la benedizione sono anche i nutrizionisti che ne riconoscono i benefici nutrizionali e l’Onu che nel 2016 ha istituito una giornata mondiale per celebrare il valore del tonno sotto tutti i punti di vista: ...

Sigarette elettroniche : ecco gli effetti sulla flora intestinale rispetto a quelle tradizionali : Un team internazionale di ricercatori, guidato dalla Newcastle University, ha condotto il primo studio per confrontare il microbiota intestinale (cioè l’insieme dei batteri che popola l’intestino) di fumatori di tabacco e utilizzatori di Sigarette elettroniche. Hanno analizzato i campioni prelevati dall’apparato digerente di 10 fumatori di tabacco, 10 utilizzatori di Sigarette elettroniche e 10 non fumatori. Il primo studio di questo tipo ha ...

Terremoto magnitudo 4.2 in Molise : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.2 che si è verificato ieri alle 11:48 in Molise. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Campobasso Data 25/04/2018 UTC 09:48:42 Latitudine 41.86° Longitudine 14.76° magnitudo 4.2 Profondità 31 Km La presente scheda elenca gli effetti ...

Innalzamento del livello del mare : a rischio specifiche coste del Mediterraneo - effetti già visibili a Venezia e Lipari : I recenti avanzamenti del progetto SAVEMEDCOASTS saranno illustrati al prossimo convegno European Geosciences Union (EGU) che si terrà a Vienna dall’8 al 13 aprile. A presentare i risultati giovedì 12 aprile alle 11.30 alla conferenza stampa – Press Centre of the Austria Center Vienna, Marco Anzidei ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e coordinatore del progetto. Finanziato dalla comunità europea ...

L'OMEOPATIA FUNZIONA SULLE PECORE/ "Più effetti che sugli umani" : e lì non esiste suggestione... : L'OMEOPATIA FUNZIONA SULLE PECORE: lo conferma arriva da diversi studi. I medici e i veterinari concordano sugli effetti positivi delle cure omeopatiche, a patto che non si sostituiscano a..(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:57:00 GMT)