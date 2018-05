In Canada una bomba è esplosa in un ristorante e ha ferito 15 persone

Canada : 3 dust devil in una settimana seminano scompiglio sui campi da baseball [VIDEO] : Nell’arco di una settimana, 3 potenti dust devil (anche noti come diavoli di sabbia) si sono originati in Alberta e Ontario, Canada. Ciò che sorprende è che si siano verificati tutti su campi da baseball che, al momento degli eventi, erano pieni di giocatori e spettatori. “Nonostante somiglino ai tornado, i diavoli di sabbia si formano sotto condizioni molto diverse. Un tornado solitamente si forma al di sotto di una tempesta rotante, mentre ...

Canada - furgone travolge passanti a Toronto : 10 morti/ Video - la prima vittima è una donna italocanadese : Attentato a Toronto, furgone travolge passanti: 10 morti. Video e ultime notizie sulla strage in Canada, il killer è un 25enne non legato al terrorismo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:16:00 GMT)

Toronto - furgone su folla : arrestato autista/ Video - ultime notizie Canada : “Ha centrato le persone una a una” : Toronto, furgone sulla folla in Canada: Video, ultime notizie. Incidente o attentato terroristico? arrestato l'autista, ci sarebbero morti e almeno 8 feriti. Mistero sulla dinamica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:57:00 GMT)

Canada - scontro camion-bus : morti 14 giocatori di una squadra di hockey giovanile : Si stavano dirigendo a Nipawin dove era in programma una partita dei playoff ma metà di loro sono morti in un incidente stradale. Il pullman della squadra canadese di hockey giovanile, la Humboldt Broncos, è rimasto coinvolto in un incidente con un camion sull’autostrada 35 a circa 28 chilometri a nord di Tisdale. A bordo c’erano 28 persone: sono ...

In Canada un incidente tra un camion e un pullman con a bordo una squadra di hockey giovanile ha provocato la morte di 14 persone : 14 persone, perlopiù ragazzi tra i 16 e i 21 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto venerdì sera nel Saskatchewan, in Canada, tra un camion e un pullman che trasportava una squadra di hockey giovanile. L’incidente è avvenuto The post In Canada un incidente tra un camion e un pullman con a bordo una squadra di hockey giovanile ha provocato la morte di 14 persone appeared first on Il Post.