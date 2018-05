Impresa Froome | fuga di 83 km | nuova maglia rosa Crolla Yates Le immagini|Il video

Giro d’Italia - Impresa epica di Froome : è maglia rosa dopo una fuga di 80 km sulle Alpi. Oltre mezz’ora a Yates : Un’impresa leggendaria, una strategia ai limiti della follia sportiva che Chris Froome ha trasformato in una di quelle giornate epiche che solo il ciclismo può regalare. La maglia rosa strappata a Simon Yates, arrivato al traguardo con Oltre mezz’ora di ritardo, finisce per essere solo il contorno della pagina di storia che il britannico ha scritto nel tappone alpino di Bardonecchia, segnata da Colle delle Finestre e dal Sestriere. ...

Giro d’Italia - Impresa d’altri tempi di un Froome leggendario tra lo sterrato del Colle delle Finestre e il Jafferau : brividi rosa sulle Alpi : Giro d’Italia, storica impresa di Chris Froome nella 19ª tappa della corsa rosa da Venaria Reale al Monte Jafferau: il britannico ha attaccato ad oltre 80km dal traguardo sullo sterrato del Colle delle Finestre e si è preso la prima maglia rosa della sua carriera E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di ...

Giro d'Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un'Impresa e fa saltare il banco - crollano Froome e Dumoulin : Un successo emozionante e travolgente quello del giovanissimo inglese che sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo. Male Dumoulin che perde oltre 40 secondi, ancora peggio Chris Froome ...

Giro d Italia - Impresa Carapaz è la prima dell Ecuador. Yates resta in rosa - Froome cade ma si salva : Richard Carapaz ha vinto con il tempo di 5h'11'35', precedendo di 7' Davide Formolo, secondo; il francese Thibaut Pinot, terzo; Enrico Battaglin, quarto; la maglia rosa del britannico Simon Yates, ...