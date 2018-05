Il Viaggio | incontro LIDAP per vivere un’estate felice

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Che si abbia in programma unreale o immaginario, un primo volo aereo o un nuovo volo dopo tanto tempo, si può imparare ad affrontare nuovi percorsi e itinerari con creatività e senza paura. Martedì 12 giugno 2018, dalle ore 20.30 alle 22.30, l’associazioneOnlus (Lega Italiana contro i Disturbi d’ansia, d’Agorafobia e da attacchi di Panico) sez. di Parma organizza negli spazi del Laboratorio Famiglia Al Portico (in strada Quarta 23 a Parma) l’dal titolo “Il”, per riflettere e confrontarsi sul piacere, la paura, la noia e la creatività che il vedere il mondo porta con sé. Se infatti “Il verodi scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” (Marcel Proust) durante la serata si apprenderanno semplici consigli perun’estatein città, anche se non si va al mare o in vacanza, insieme ...