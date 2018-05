Il trucco da sposa di Meghan ritoccato su Instagram

La rivoluzione della Corona? Passa dal trucco da sposa di Meghan - che dice no al make-up artist - : Il mondo sta cambiando e neanche la Monarchia Britannica può fermarlo. E la buona notizia sapete qual è? Che nessuno starà a sindacare ciò che farà la nuova coppia reale , se non il mondo dei media e ...

La rivoluzione della Corona? Passa dal trucco da sposa di Meghan (che dice no al make-up artist) : Abbiamo letto di tutto su Meghan Markle. Eppure a pochi giorni dal matrimonio con Harry, le nozze dell’anno, o forse del secolo (sembra che ci siano proprio tutti i requisiti di sensazionalismo per superare quello tra Carlo e Diana o William e Kate) c’è ancora un’altra news che gira sulla futura sposa. E non è di poco conto, per quanto possa sembrarlo. Meghan Markle non si farà truccare da un esperto make-up artist il giorno del matrimonio, ...