“Il sesso senza consenso esplicito è sempre stupro” | ok alla nuova legge in Svezia

“Il sesso? Anche 5 volte al giorno”. Confessioni hot per la bellissima star - 44enne - ancora bellissima e (a quanto pare) infaticabile sotto le lenzuola. Il novello fidanzato - d’altronde - ha quasi vent’anni in meno. Un ritmo davvero invidiabile! : Un nome che da una ventina d’anni a questa parte stuzzica la fantasia dei maschietti, mai insensibili di fronte alla bellezza di una top model capace di imporsi alle attenzioni del pubblico di tutto il mondo per la sua innaturale bellezza e il suo fascino inimitabile. ancora oggi, a 44 anni, una delle donne più desiderate del pianeta, senza troppi sé e ma. E mai banale nelle dichiarazioni fatte alla stampa, senza nascondere dettagli ...

Buche. Masini : “Il neo assessore ha parlato di naturopatia…” : Buche Roma, l’ex assessore Masini: “Se una giunta che sbandiera l’onestà non fa i controlli e cancella anche quello che di buono era stato avviato in passato, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Il neo assessore ha parlato di naturopatia…” Paolo Masini, ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Roma con la giunta Marino, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la ...