Il servizio online StumbleUpon chiude dopo 16 anni

Ha senso abbonarsi al servizio online di Nintendo Switch? : Le funzioni online a pagamento di Switch erano state volutamente messe in ghiacciaia al momento del lancio, ma in queste ore Nintendo ha iniziato a definire la sua offerta per quanto riguarda le funzionalità online della sua ultima console che verranno introdotte da settembre. La prima e più importante novità è che il servizio online verrà aggiornato per consentire i salvataggi cloud, che saranno legati all’account Nintendo, quindi potranno ...

Svelati i dettagli del servizio Nintendo Switch Online : prezzi - salvataggi cloud - titoli NES e altro : Sul finire dello scorso mese, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, annunciò l'arrivo di nuove informazioni relative al servizio Nintendo Switch Online e, a quanto pare, l'azienda ha mantenuto le promesse e ora apprendiamo qualche interessante dettaglio in più.Come riporta Dualshockers, chi si abbonerà a Nintendo Switch Online otterrà: gameplay Online, giochi NES senza costi aggiuntivi, salvataggi cloud (e questo è il grande nuovo ...

Facebook ‘insegue’ Tinder : Zuckerberg lancia un servizio per gli incontri online : Dopo aver collegato il mondo, ora Facebook “vuole unire le persone”. L’annuncio di Mark Zuckerberg di un nuovo servizio dedicato agli incontri online, fatto durante la conferenza annuale degli sviluppatori del social network, ha fatto passare in secondo piano il tema della sicurezza. Il 33enne fondatore è comunque tornato sullo scandalo Cambridge Analtyca, promettendo una nuova funzione per controllare le informazioni che gli ...

Nintendo Switch Online : a breve saranno svelate maggiori informazioni sul servizio a pagamento : Nintendo ha le idee molto chiare su come supportare la sua apprezzata console Nintendo Switch e ha già programmato il percorso da seguire per raggiungere il traguardo delle 20 milioni di unità distribuite entro l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2019.Tra le novità che accompagneranno Switch quest'anno c'è Nintendo Switch Online, il servizio Online a pagamento del quale saranno svelate maggiori informazioni tra non molto, come riporta ...

Il servizio per salvare e condividere le foto online Flickr è stato venduto a SmugMug : Flickr, uno dei servizi più longevi del Web per salvare e condividere foto online, è stato venduto da Oath (ex Yahoo) a SmugMug, un servizio analogo per la gestione delle fotografie che in varie forme esiste dal 2002. Il CEO The post Il servizio per salvare e condividere le foto online Flickr è stato venduto a SmugMug appeared first on Il Post.