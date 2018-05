Il Segreto anticipazioni | puntate spagnole | Vicente aggredisce Mauricio

Il Segreto anticipazioni : VENANCIA uccide CANDELA [FOTO] : anticipazioni Il Segreto: la morte di CANDELA, uccisa da VENANCIA ALMAGRO Tragedia in arrivo nei prossimi mesi de Il Segreto, visto che CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz) passerà purtroppo a miglior vita nell’episodio 1711 della telenovela ambientata a Puente Viejo; come abbiamo avuto modo di segnalare, tutto avrà inizio non appena VENANCIA Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera, metterà piede nel paesello… Le ...

Il Segreto anticipazioni 24 maggio 2018 : Saul lascia Julieta dopo il litigio in piazza : L'Ortega decide di esaudire il desiderio di Donna Francisca e lascia Julieta davanti a tutto il paese.

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018: Carmelo si fa coraggio e segue il consiglio di Severo, chiedendo ad Adela di sposarlo! Julieta è in ansia per Saul, non riuscendo a capire il motivo della sua assenza. Quando poi i due si incontrano, cominciano a litigare in piazza in modo plateale… Saul è a un bivio: seguire il proprio cuore o assecondare le pretese assurde di Francisca… Aquilino alla fine ha ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO chiede a JULIETA di sposarlo! : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato di un piano messo in atto da PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) per rovinare la storia d’amore tra Saul (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan); dopo aver causato l’arresto del fratello per il presunto omicidio di un professore universitario, il nuovo cattivo della telenovela convincerà infatti JULIETA a lasciare Saul comunicandole che, ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 28 maggio al 1 giugno 2018 : arriva l’ambigua Venancia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno 2018: Venancia, l’odiata ex suocera di Candela, arriva in pasticceria… Anticipazioni Il Segreto: Candela accoglie con gelo Venancia, la sua ex suocera! Francisca pronta a vendicarsi di Carmelo e Severo! Julieta sempre più vicina a Prudencio e lontana da Saul… Momenti dolci e romantici si alterneranno, questa settimana, ad altri, invece ove a ...

Il Segreto anticipazioni settimanali - puntate dal 28 maggio al 1° giugno 2018 : Eccoci arrivati alle anticipazioni sulle puntate dal 28 maggio al 1° giugno 2018 della famosa soap Il Segreto. Saul ha trovato il fratello in casa dell’amata Julieta e manifesta il suo risentimento. Chiederà ai due di rompere il loro rapporto, qualsiasi esso sia. Adela si è finalmente convinta di sposare Carmelo e cercherà di dargli un’altra opportunità per farsi avanti e chiederle di unirsi a lui in matrimonio. In famiglia Santacruz ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Donna Francisca lascia Puente Viejo : anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca scompare nel nulla, il timore di Raimundo Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano la scomparsa improvvisa di Donna Francisca. La dark lady di Puente Viejo lascia la sua casona, non lasciando alcuna traccia di sé. Raimundo appare impaurito di fronte all’assenza di sua moglie, tanto che chiede a […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Donna Francisca lascia Puente ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa succede a METÀ GIUGNO 2018 : Le vicende de Il Segreto in onda a METÀ GIUGNO 2018 non mancheranno di stupire i telespettatori per via di numerosi colpi di scena; scopriamo insieme quello che accadrà grazie al nostro post che raccoglie tutte le anticipazioni principali della telenovela: Candela rifiuta di perdonare Venancia. La quotidianità di Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) verrà scossa dall’arrivo a Puente Viejo dell’ex suocera Venancia Almagro (Inma ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 22 maggio 2018: Onesimo e Hipolito cercano di recuperare la rana persa alla Villa… Adela parla a Candela, Emilia e Gracia dell’incontro avvenuto tra lei e Aquilino… Donna Francisca è ancora nel suo letto d’ospedale dopo l’ictus che l’ha colpita ma chiama egualmente Saul per metterlo di fronte a una scelta definitiva… Da non perdere: diventa fan della ...