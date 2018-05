adnkronos

: Il saluto del Presidente Gentiloni ai dipendenti e ai collaboratori di Palazzo Chigi, diretta - Palazzo_Chigi : Il saluto del Presidente Gentiloni ai dipendenti e ai collaboratori di Palazzo Chigi, diretta - TgLa7 : #Governo: #Gentiloni riunisce collaboratori a #Chigi per saluto - Sicinform : Il saluto di Gentiloni -

(Di venerdì 25 maggio 2018) "Questa legislatura era nata in circostanze economiche e istituzionali complesse, a 5 anni si può dire che no i lasciamo il Paese con più crescita, più lavoro, più diritti , con i conti in ordine, più ...