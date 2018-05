Il saluto di Gentiloni

sportfair

(Di venerdì 25 maggio 2018) Roma, 25 mag (Adnkronos) – “Questa legislatura era nata in circostanze economiche e istituzionali complesse, a 5 anni si può dire che noi lasciamo il Paese con più crescita, più lavoro, più diritti, con i conti in ordine, più sicurezza, avendo inferto colpi molto importanti al traffico clandestini di esseri umani e avendo occupato il posto che spetta all’Italia nel contesto internazionale”. Lo ha detto il premier Paolo, salutando i dipendenti di palazzo Chigi. Il lavoro svolto dai governi dell’ultima legislatura “non ha cancellato le ferite della crisi più grave del dopoguerra e il risultato delle elezioni ce lo ricorda: non c’è il minimo dubbio che i passi in avanti fatti non hanno eliminato le ferite e le cicatrici nella società” ha aggiunto il presidente del Consiglio.5 ANNI – “Bisogna prendersi cura delle ...