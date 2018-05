Il rispetto delle istituzioni

rispetto a vent'anni fa come sta messo il reddito delle famiglie italiane? : La Pagella Politica di AGI - Ospite di Piazza Pulita il 10 maggio, il professor Francesco Giavazzi, economista e accademico, ha dichiarato , min. -1h 19m 45s, : 'Il reddito pro capite delle famiglie oggi è lo ...

Elezioni amministrative - ecco i candidati della lista Progetto Siracusa. Reale 'campagna elettorale rispetto sa delle regole' : Una crisi di lavoro, di economia ma anche di valori che ha lacerato profondamente il tessuto cittadino'. Progetto Siracusa vuole agire per la città con fare trasparente e indipendente ma richiede ...

Fondi condizionati al rispetto delle regole nel nuovo budget Ue : La Commissione europea ha presentato ieri una attesa proposta di bilancio 2021-2027, che per la prima volta condiziona l'uso dei Fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. Inoltre, il pacchetto ...

Fortnite asfalta PUBG nel mercato mobile : il quintuplo delle entrate rispetto al rivale : Come la maggior parte di voi saprà la sfida all'interno del genere dei battle royale è a due: Fortnite vs. PlayerUnknown's Battlegrounds. Ora la sfida si è spostata anche nel mondo mobile e i primi rilevamenti, almeno a livello di entrate , sembrano parlare chiaro.Il gioco Epic, secondo le analisi di Sensor Tower riportate da DoteSports, è il dominatore incontrastato. Gli analisti hanno confrontato le entrate della prima settimana su dispositivi ...

Giornata della Terra : “La salvaguardia delle risorse naturali significa rispetto dei popoli che abitano questo pianeta” : “Quest’anno il tema della Giornata mondiale della Terra è la lotta all’inquinamento da plastica, che affligge in particolare i nostri mari al punto che nel 2050 si stima che gli oceani potrebbero contenere più tonnellate di plastica che di pesci. È stato questo uno dei temi trattati nel dicembre scorso all’Assemblea ambientale Onu a Nairobi, dove oltre 200 Paesi si sono impegnati a mettere in campo una serie di azioni per ...