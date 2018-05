Il Quirinale alla frontiera

Dalla salita di Conte al Quirinale al Napoli di Ancelotti. Di cosa parlare stasera a cena : Dicosaparlare quasi monopolizzato da fatti che lascerebbero per la verità senza parole e quindi poco inclini al dialogo. A cena immaginiamo esordi con facce dello stupore, occhi sgranati, braccia larghe. Tanti "mah, boh" e poi timidamente, piano piano, oppure sbottando tutto insieme, l'avvio di una

Governo M5S-Lega - spread e allarme conti frenano Mattarella su Conte. Il Quirinale prende tempo : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia. --Al Quirinale la chiamano pausa di riflessione. E dunque chi si aspettava che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 maggio : Il Quirinale concede altro tempo ai due leader per provare a chiudere il “contratto” e intanto scavalla le elezioni a luglio : Nuovo Stallo Il Colle allunga la trattativa e scongiura le urne a luglio Lega e 5 Stelle chiedono “più giorni”: scontro su nome del premier e programma. Mattarella li accontenta: niente voto estivo di Fabrizio d’Esposito Il ballo dei debuttanti di Marco Travaglio Scrivere del governo Salvimaio che pare stia per nascere è come camminare sulle uova. Perché né Di Maio né Salvini hanno alcuna esperienza di governo, dunque siamo al ballo dei ...

Secondo LAO XI, visti DALLA CINA M5s e Lega possono stare al governo solo sotto la tutela di Mattarella e B. può ridiventare premier. Fantapolitica? Mica tanto

Giorgetti : "Se Berlusconi vota governo 'neutrale' alleanza rotta". Il Quirinale lavora alla squadra : Il capogruppo leghista rilancia un esecutivo che abbia il sostegno di M5s e Forza Italia dopo la presa di posizione di Mattarella, ma Toninelli rilancia: "per M5s il 40% è obiettivo realistico"

La rottura fra Salvini e Berlusconi non c'è. Di Maio ribadisce al Quirinale : "Sì alla Lega - no a governi tecnici" : "Quando dico vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle ...

Quirinale - Lavoro precario : Mattarella lancia l'allarme : Egli ha ricordato che 'anche all'interno del nostro Paese la crescita dell'economia con il conseguente prezioso aumento dell'occupazione non è ancora riuscita a cancellare l'area della povertà e ...

Quirinale - condannò i contabili per gli ammanchi nella tenuta presidenziale. Il giudice costretto alla pensione anticipata : Negli anni Novanta aveva tirato in ballo Craxi e i finanziamenti milionari al cinema degli “amici”. Un terremoto, molte inimicizie, ma nulla più. A distanza di vent’anni ha alzato il dito fino al Colle, scoprendo – suo malgrado – che certe sentenze fanno male a chi le pronuncia. Questo si può dire di Stefano Imperiali, ormai ex magistrato della Corte dei Conti che ha sottoposto a giudizio due alti contabili del Quirinale, condannandoli, e ...

L’House of Cards alla pizzaiola in scena tra Quirinale e Senato : Si sta divertendo come un matto chi s'appassiona all'infinito serial della politica repubblicana, giunto alla settantatreesima stagione e sempre ricco di retroscena, di patti siglati e traditi in una notte, di segreti spifferati e di verità negate, di fughe in avanti e di caporettiane ritirate. Raramente in passato i veti, gli insulti, gli innamoramenti, gli abbandoni e i ritorni di fiamma sono stati tanto frequenti e clamorosi come in ...

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il mandato esplorativo alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...

Crozza-Mattarella tenta in tutti i modi di fuggire dal Quirinale. Ma alla fine trova un premier che mette d’accordo tutti : Maurizio Crozza nei panni del Presidente Mattarella cerca ogni possibile escamotage pur di scappare dal Quirinale e interrompere le consultazioni. E alla fine trova un nome che potrebbe mettere d’accordo tutti. Il comico genovese protagonista di Fratelli di Crozza è in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. L'articolo Crozza-Mattarella tenta in tutti i modi di fuggire dal Quirinale. Ma alla fine trova un premier che mette ...

Consultazioni Quirinale - Di Maio : contratto di governo alla tedesca con Lega o Pd : Di Maio è stato l'ultimo dei leader politici a incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo italiano. Di Maio ...

Governo - Di Maio apre a Pd e Lega alla vigilia delle consultazioni del Quirinale : Il candidato premier Luigi Di Maio ha per la prima volta aperto la strada ad un Governo di larghe intese con il Pd (ma senza Renzi) o con la Lega. Lo ha fatto capire il capo politico pentastellato conversando con i...

Governo - via alle consultazioni : gli slogan di Salvini e Di Maio alla prova del Quirinale : Ancora un giorno e poi si capirà se i due 'vincitori' del 4 maggio hanno qualche idea su come assicurare un Governo al Paese. Per ora, a giudicare dalle dichiarazioni dei .giorni scorsi, siamo ancora ...