Il premier incaricato vede Visco Poi il vertice con Salvini e di Maio ' Noi compatti

Giuseppe Conte : ecco i profili ufficiali su Facebook - Twitter e Instagram del premier incaricato : Meno di 24 ore dopo aver ricevuto l’incarico da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha debuttato in rete. Gli account ufficiali sono gestiti dallo staff, che per il momento è quello del Movimento 5 stelle. I profili ufficiali sono: Twitter (@GiuseppeConteIT), Instagram (GiuseppeConte_ufficiale), Facebook (GiuseppeConte64). Tutti i nuovi canali sono stati validati e verificati (hanno ricevuto la spunta blu). Nonostante fosse stato ...