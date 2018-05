IL PARTITO DI RENZI Soldi | iscritti | berluscones | oppositori | elezioni | ecco il piano

Pd : Orfini - Renzi vuole fare nuovo PARTITO? Sciocchezza : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Se smentisco che Renzi voglia fare un nuovo partito? Assolutamente sì. Questa è una Sciocchezza. Nessuno di noi nè tantomeno Renzi vuole spaccare il Pd. E’ vero, noi siamo in una fase in cui un segretario si è dimesso, ma faremo un congresso presto, dopo l’estate, ed eleggeremo un nuovo segretario”. Lo ha detto Matteo Orfini a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Pd: Orfini, Renzi vuole ...

Pd : Orfini - Renzi vuole fare nuovo PARTITO? Sciocchezza : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Se smentisco che Renzi voglia fare un nuovo partito? Assolutamente sì. Questa è una Sciocchezza. Nessuno di noi nè tantomeno Renzi vuole spaccare il Pd. E’ vero, noi siamo in una fase in cui un segretario si è dimesso, ma faremo un congresso presto, dopo l’estate, ed eleggeremo un nuovo segretario”. Lo ha detto Matteo Orfini a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Pd: Orfini, Renzi vuole ...

Davvero Renzi sta preparando un nuovo PARTITO da lanciare in autunno? : Il Governo Conte non è ancora nato e già la prima vittima potrebbe averla fatta. Non è tanto il centrodestra, la cui implosione si è verificata nel corso delle trattative, ma il Pd, grazie al tempismo ...

Davvero Renzi sta preparando un nuovo PARTITO da lanciare in autunno? : Il Governo Conte non è ancora nato e già la prima vittima potrebbe averla fatta. Non è tanto il centrodestra, la cui implosione si è verificata nel corso delle trattative, ma il Pd, grazie al tempismo con cui Matteo Renzi, deluso dagli esiti della recente assemblea nazionale del partito, si prepara a lanciare un nuovo soggetto, magari ispirato a qualche modello transalpino. In marcia, cittadini! Il sospetto ...

Matteo Renzi si fa il suo PARTITO : l'indiscrezione - con lui pezzi di Forza Italia : Il simbolo di questa nuova Forza politica, che andrebbe a incarnare quel 'partito della Nazione' di cui si era iniziato a parlare già ai tempi del Patto del Nazareno, Renzi lo starebbe cercando da ...

“Il nuovo PARTITO di Renzi? Con quale organizzazione?” Parla Calise : Roma. Ma il nuovo partito “europeista” al quale Matteo Renzi sta lavorando può riuscire laddove il Pd non ha funzionato? Risponde Mauro Calise, politologo, studioso dei partiti personali. “Il partito personale si fonda sull’incontro fra tre fattori: il leader, la comunicazione, l’organizzazione”, di

Renzi esce dal Pd : nuovo PARTITO nel 2019?/ ‘Modello-Macron’ per forza moderata anti populismo Lega-M5s : Renzi pronto ad uscire dal Pd per fondare nuovo partito nel 2019: un modello "alla Macron" per lanciare una forza antipopulista M5s-Lega. La provocazione di Minzolini e i possibili scenari(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:18:00 GMT)

Renzi non crede più nel Pd : sta preparando il suo PARTITO : Ma il loro tallone di Achille è l'Economia, quando arriverà la legge di stabilità. Salvini punta sul populismo, ma questo schema in un anno gli si rivolterà contro. Gli capiterà quello che è successo ...

Il nuovo PARTITO di Matteo Renzi agita soprattutto i renziani : Roma. Il nuovo partito di Matteo Renzi, ancora in stato di progettazione, agita soprattutto i Renziani, che sul tema sono spaccati, non del tutto convinti che dar vita a un movimento alternativo al Pd sia la strada giusta. Renzi invece considera l’assemblea di sabato scorso un punto di rottura defin

Il nuovo PARTITO di Renzi : Roma. S’è rotto qualcosa nel Pd. L’assemblea di sabato scorso lo ha certificato, seppur con ritardo, visto che di tempo a disposizione i vertici del partito ne hanno avuto parecchio, sia per elaborare il lutto sia per passare all’azione. E’ almeno dalla sconfitta al referendum costituzionale del 4 d

Pd - al via l’assemblea : rischio conta tra renziani e il resto del PARTITO. Segui la diretta dall’hotel Ergife : Al via l’assemblea del Partito democratico, in diretta streaming dall‘Ergife. All’ordine del giorno le dimissioni del segretario nazionale e gli adempimenti conseguenti, con il rischio concreto di una drammatica conta tra i renziani e il resto del partito, sullo sfondo di una nuova paventata scissione L'articolo Pd, al via l’assemblea: rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dall’hotel ...

Assemblea Pd - PARTITO diviso. Attesa per le parole di Renzi : È il giorno dell'Assemblea nazionale del Pd con il partito che si presenta diviso. Occhi puntati su ciò che dirà il segretario dimissionario Matteo Renzi. L'ultima proposta dei fedelissimi dell'ex premier per scongiurare la conta è quella di non votare in Assemblea l'accettazione delle dimissioni di Renzi e di fatto "congelare" tutto fino a una successiva Assemblea che, a luglio, convochi il congresso.Mentre i ...

Martina al PD : “Datemi un anno di tregua per ricostruire il PARTITO - Renzi dia una mano” : Il segretario reggente del partito Democratico chiederà all'Assemblea Nazionale di sabato prossimo un ulteriore anno per cominciare a ricostruire il partito: "Congresso nel 2019, solo così potremo rompere antichi vizi, spezzare lo sterile dibattito cristallizzato per correnti, per filiere. lo dico: le idee prima della conta".Continua a leggere

Massimo Cacciari : 'Pd PARTITO fantasma e se fanno fuori Renzi...' : Salvini e Di Maio? 'Due falsi vincitori'. Ma, come spesso accade, è contro il Pd che Massimo Cacciari si scaglia. Lo fa in una intervista a Il Fatto Quotidiano, in cui dice anche che Mattarella '...