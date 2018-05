Il paese che non vuole la lapide per Alba Chiara | uccisa dal fidanzato | il sindaco si

Il linguaggio che può trasformare un paese sano nella nuova Grecia : La nostra economia è dieci volte più grande di quella greca. Il nostro debito pubblico è numericamente, non percentualmente, sette volte più grande di quello greco. Ed è vero: gli sforzi fatti negli ...

Governo - Sibilia (M5s) : “Appoggio degli ex del movimento? Speriamo in persone ragionevoli che hanno a cuore il paese” : Carlo Sibilia, deputato del M5s, all’uscita dagli uffici della Camera di Via del Vicario chiarisce le scelte del Movimento: “Se Speriamo nell’appoggio degli ex 5 stelle? Piuttosto di tutte le persone ragionevoli che hanno voglia di cambiare il Paese. Malumori? Mah, la discussione fa parte della dialettica politica. Bisogna ragionare sui provvedimenti”. E sulla scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di ...

Governo - gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte : “Speriamo che si ricordi di noi” : Immagini del mercato di Volturara Appula nel Foggiano, paese di origine di Giuseppe Conte, il professore indicato da Luigi Di Maio come premier del Governo M5S-Lega. Dichiarazioni dei residenti: “Speriamo che Conte si ricordi di noi volturaresi”. L'articolo Governo, gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte: “Speriamo che si ricordi di noi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - paese vuole risposte : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – Sicurezza, lavoro e futuro i punti “maggiormente apprezzati” del contratto di Governo Lega-M5S, mentre “qualche critica è stata mossa sull’affidabilità del rapporto con i pentastellati ma è una prova che va fatta”. Così Stefano Candiani, senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia, commenta all’Adnkronos il 95% di sì ottenuto ieri dal contratto di Governo nei ...

Governo : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - paese vuole risposte (2) : (AdnKronos) - Sulle perplessità mostrate da alcuni elettori nei confronti di un'alleanza con i Cinquestelle, Candiani sottolinea: "Dobbiamo confrontarci con chi è stato votato da quasi 11 milioni di italiani. Questo Governo è una prova che va fatta. Quello che la gente ci chiede sono risposte, mi di

Matrimonio Harry e Meghan Markle - perché ringrazio di essere nato in un paese senza re e regine : Qui in Australia siamo (sono!) tutti moblitati per il Royal Wedding, le nozze del secolo tra il principe Harry e Meghan. Una sorta di follia collettiva, con il Matrimonio trasmesso in contemporanea su tutti i principali canali televisivi pubblici e privati del Paese. Persino il football australiano, che gode da sempre della rituale vetrina della partita del sabato sera (come il calcio in Italia), è stato relegato in un canaluccio di terza ...

Il paese che offre 9mila euro a chi vuole andarci a vivere : Tremila euro all'anno, per tre anni. È il sussidio che il Comune di Locana, un piccolo paese del Canavese, ha messo in campo per provare a evitare lo spopolamento della cittadina. Chi decide di andare a vivere in questo centro nel Parco Nazionale del Gran Paradiso riceverà quindi 9mila euro di aiuto. Non poco in tempi come questi."L'istituzione di un contributo economico per i nuclei familiari con figli minori che trasferiscono la residenza in ...

A che ora è la finale di Champions League nel tuo paese? : Nella capitale ucraina la partita inizierà alle 21.45 ma in giro per il mondo ci sarà chi punterà la sveglia presto o chi dovrà restare sveglio fino a tardi per la partita più importante dell'anno a ...

"Troppa Grazia" e l'elogio dell'esasperazione che domina il nostro paese : Come Gesù nell'orto del Getsemani si ribella al destino divino che prevede la sua crocefissione per la cancellazione dei nostri peccati, così il personaggio di Alba Rohrwacher si ribella, inTroppa grazia(a Cannes, alla Quinzaine) all'apparizione della Madonna che le impone di far costruire una chiesa, al posto di un fantomatico edificio firmato da un architetto di grido la cui realizzazione è finalizzata ad una speculazione ...

Lega-M5s - altro che apocalisse Il paese vede il cambiamento Migranti - Ue... è la nostra occasione : Nonostante le tv e i giornali spingano allo scetticismo alla critica suggerendo l’apocalisse prossima ventura, la sensazione prevalente nella pancia del Paese è una silenziosa speranza Segui su affaritaliani.it

Giro di vite per rifugiati che tornano al loro paese - commissione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Negli Usa respiro quel clima di lealtà che mi mancava in Italia. Spero che il nuovo Governo restituisca credibilità al paese" : "Sono quello che sono sempre stato: un medico, un chirurgo e un professore universitario. Da questo punto di vista niente è cambiato. Semplicemente, al mio impegno clinico e alla ricerca medica oggi si aggiunge un ruolo manageriale, improntato soprattutto alla promozione dei rapporti accademici internazionali". È Ignazio Marino che parla e si racconta in un'intervista a Vanity Fair e parla della sua nuova vita a ...

San Luca - il paese che non vota mai. Anche quest'anno saltano le elezioni : saltano nuovamente a San Luca le elezioni comunali fissate per il 10 giugno. Alla scadenza delle 12 di oggi nessuna lista è stata presentata. Il comune, sciolto nel maggio 2013 per condizionamenti ...

“È morto in auto”. Lutto per Caterina Balivo. La notizia ha sconvolto anche tutta la comunità del paese d’origine della conduttrice : Lutto gravissimo per Caterina Balivo. L’intera cittadina di Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta, è ancora sconvolta per quanto accaduto. Un uomo, come raccontano le fonti locali, mentre si trovava all’interno della propria auto a Qualiano, nella provincia di Napoli, ha accusato un malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Si tratta infatti di Michele Balivo, 39 anni, imprenditore molto conosciuto nella ...