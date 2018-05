Il nuovo film di Sarah Drew dal 26 ottobre al cinema : La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy si è conclusa esattamente una settimana fa ed è stata teatro dell'addio a due dei personaggi più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di Arizona Robbins ed April Kepner. La prima ha concluso il suo viaggio nei corridoi del Grey-Sloan Memorial Hospital accanto alla figlia Sofia. Il talentuoso chirurgo pediatrico e fetale è infatti partita alla volta di New York, dove si trova la sua ex moglie ...

Il regista del nuovo film su James Bond sarà Danny Boyle : Il prossimo film della serie sull’agente segreto James Bond sarà diretto da Danny Boyle, il regista inglese noto per Trainspotting e The Millionaire, tra gli altri. La notizia è stata annunciata dalla casa di produzione britannica EON Productions, che ha prodotto tutti i capitoli The post Il regista del nuovo film su James Bond sarà Danny Boyle appeared first on Il Post.

«La stanza delle meraviglie» : il trailer del nuovo film di Todd Haynes in anteprima : Ben (Oakes Fegley) e Rose (Millicent Simmonds da giovane/Julianne Moore da grande) sono due bambini di epoche diverse che segretamente desiderano una vita diversa dalla propria. Ben cerca il padre che non ha mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa attrice di cui raccoglie foto e notizie nel suo album. Quando Ben scopre in casa un indizio sconcertante e Rose legge un allettante titolo sul giornale, i due ragazzini partono alla ricerca di quello ...

Casting per il nuovo film di Mohsen Makhmalbaf e non solo Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare a Casting e provini per alcuni nuovi film e una web serie. Una nuova web serie Per la realizzazione di una web serie, prodotta dalla Brandon Box, si cercano attori su Milano e dintorni per ruoli da protagonisti. In sostanza, si tratta di una rilettura in stile horror di tematiche sociali di particolare attualita'. Si ricercano, nello specifico, una ragazza e un ragazzo intorno ai 20 ...

Mektoub - My love : chi sono gli attori-rivelazione del nuovo film di Kechiche - Best Movie : Shaïn Boumedine , nel film Amin, : «Io non avevo fatto nessuna scuola di cinema o teatro, e neanche avevo mai recitato in film o spettacoli amatoriali. Questa è stata davvero la mia prima esperienza ...

Mowgli - il trailer del nuovo film dal Libro della giungla : Dimenticate le allegre atmosfere de Il Libro della giungla targato Disney, film classico d’animazione del 1967, ma anche la sua versione in live-action del 2016. Perché Mowgli, il nuovo adattamento in carne ossa del romanzo culto di Rudyard Kipling, sembra essere una storia decisamente più cupa e drammatica. In queste ore è uscito il primo trailer della pellicola girata da Andy Serkis, l’attore divenuto famoso per i ruoli in Cgi come ...

Cannes 71 : BlacKkKlansman - ecco il poster del nuovo film di Spike Lee : ... BlacKkKlansman ci offre un'analisi inflessibile e assolutamente reale delle relazioni razziali nell'America degli anni '70, un'analisi che risulta altrettanto rilevante nel tumultuoso mondo in cui ...

Casting per il nuovo film di Mohsen Makhmalbaf e non solo : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per alcuni nuovi film e una web serie. Una nuova web serie Per la realizzazione di una web serie, prodotta dalla Brandon Box, si cercano attori su Milano e dintorni per ruoli da protagonisti. In sostanza, si tratta di una rilettura in stile horror di tematiche sociali di particolare attualità. Si ricercano, nello specifico, una ragazza e un ragazzo intorno ai 20 ...

Kickboxer - Il nuovo guerriero - Rai 4/ Curiosità e cast del film con Jean-Claude Van Damme (19 maggio 2018) : Kickboxer - Il nuovo guerriero, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Dennis Alexio, alla regia Mark DiSalle e David Worth. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:10:00 GMT)

KICKBOXER - IL nuovo GUERRIERO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 19 maggio 2018) : KICKBOXER - Il NUOVO GUERRIERO, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Dennis Alexio, alla regia Mark DiSalle e David Worth. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:57:00 GMT)

“Euforia” : Valeria Golino presenta il suo nuovo film al Festival del Cinema di Cannes : presentato oggi al Festival di Cannes nella Sezione Un Certain Regard il nuovo film di Valeria Golino “Euforia” prodotto da Viola Prestieri, Nicola Giulino, Francesca Cima e Carlotta Calori. Il film racconta la storia di Matteo (Riccardo Scamarcio) un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono ...

Fahrenheit 451 - il nuovo film. Dio ci salvi dall’era dell’opinione! : In un’ambientazione alla Blade Runner, tra lanciafiamme e collegamenti web che finiscono in diretta sparati su grattacieli di vetro che fanno da grande schermo, Fahrenheit 451 diretto da Ramin Bahrani (e scritto a due mani insieme ad Amir Naderi) è il nuovo adattamento del libro di Ray Bradbury e si vedrà dal 29 giugno al cinema. A differenza del film che ne aveva già fatto Francois Truffaut, va detto, questo lavoro prodotto da HBO punta più ...

BLACKkKLANSMAN : ecco il 'cotonatissimo' trailer del nuovo film di Spike Lee - Best Movie : ... BLACKkKLANSMAN ci offre un'analisi inflessibile e assolutamente reale delle relazioni razziali nell'America degli anni '70, un'analisi che risulta altrettanto rilevante nel tumultuoso mondo in cui ...

Annabelle 3 - il nuovo film horror nel 2019 : La scorsa settimana era uscita la notizia che un terzo film della saga Conjuring, ancora senza titolo, fosse stato programmato per il 3 luglio 2019 dalla New Line Cinema. Ora sappiamo che questo progetto è il terzo film di Annabelle, secondo The Hollywood Reporter. Gary Dauberman, lo scrittore dei precedenti film di Annabelle, farà il suo […]L'articolo Annabelle 3, il nuovo film horror nel 2019 proviene da NewsCinema.