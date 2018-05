Il momento di gloria dell’invasore di campo più insolito che abbiate mai visto | va in

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018) Un videomaker appassionato di sport sta filmando una partita femminile di rugby che si sta disputando a Parkes, nel sud dell’Australia. Il gioco tra lo stupore dei presenti verrà comicamente interrotto per l’invasione didi un canguro. Il marsupiale ruberà la scena saltellando tra le rugbiste fino alla meta, regalandosi un inaspettatodi. L'articolo Ildidell’invasore dipiùchemai: va in meta e poi saltella via proviene da Il Fatto Quotidiano.