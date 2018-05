Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone

Roberto Maroni - la sfida a Matteo Salvini : 'Non può fare il ministro dell'Interno e il segretario della Lega' : E il leghista sceglie il day-after al conferimento dell'incarico a Giuseppe Conte per sganciare la sua bomba politica, rompendo un lungo silenzio. 'Non è un mistero che io fossi contrario a un ...

Un commissario straordinario per la riforma della giustizia civile. Consigli (non richiesti) al prossimo ministro della Giustizia : Tutti gli ultimi ministri della Giustizia hanno ripetuto il mantra che non esiste una formula magica per migliorare l'efficienza della Giustizia civile italiana. Solo una serie di piccole e frammentate riforme. Il risultato sono stati timidi passi avanti che non hanno risollevato la nostra Giustizia civile dall'abisso delle classifiche internazionali.La Banca mondiale ci colloca tra il Gambia e la Bolivia e il CEPEJ del Consiglio d'Europa in ...

Ebola - ministro della Salute del Congo : altri 11 casi - 2 morti : Ebola, ministro della Salute del Congo: altri 11 casi, 2 morti Ebola, ministro della Salute del Congo: altri 11 casi, 2 morti Continua a leggere L'articolo Ebola, ministro della Salute del Congo: altri 11 casi, 2 morti proviene da NewsGo.

Ebola - ministro della Salute del Congo : altri 11 casi - 2 morti : Il ministro della Salute del Congo ha annunciato 11 nuovi casi confermati di Ebola e due morti legati alla malattia nel nordovest del Paese. I casi registrati finora sono 45, compresi 10 sospetti, 21 ...

Salvini : mi piacerebbe un ministro della Lega per i rimpatri : Roma, , askanews, - "Adesso c''è il rischio che ricomincino gli sbarchi, avete visto le minacce che arrivano da Bruxelles da qualche commissario: l'Italia deve continuare a calare le braghe, far finta ...

All’ex primo ministro della Malesia è stato proibito di lasciare il paese : All’ex primo ministro della Malesia Najib Razak e alla sua famiglia è stato proibito di andare all’estero. Il 9 maggio Najib ha perso le elezioni, sconfitto dal 92enne Mahathir Mohamad, storico leader malese e mentore dello stesso Najib: Mohamad si era candidato come The post All’ex primo ministro della Malesia è stato proibito di lasciare il paese appeared first on Il Post.

Mahathir Mohamad - a 92 anni Primo ministro della Malesia/ Il capo di stato più vecchio del mondo : Mahathir Mohamad, a 92 anni Primo Ministro della Malesia: già premier per 22 anni consecutivi, il classe 1925 è il capo di stato più vecchio del mondo(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:36:00 GMT)

Angelino Alfano - il record : con 1.836 giorni consecutivi è il ministro più a lungo in carica della Repubblica : Oggi si compie un primato: con 1.836 giorni consecutivi di permanenza al governo, Angelino Alfano è il ministro della Repubblica rimasto più a lungo in carica. Giusto dieci anni fa, nel 2008, giurava ...

Governo - Alfano è il ministro più longevo della storia della Repubblica : 1836 giorni consecutivi alla guida di un dicastero : Milleottocentotrentasei giorni consecutivi, oltre 3mila in totale. Angelino Alfano batte ogni record e diventa il ministro italiano più longevo nella storia della Repubblica. L’ex delfino di Silvio Berlusconi non ha rivali tra coloro che hanno guidato un dicastero: mai nessuno era riuscito a rimanere in sella così a lungo. Il primato – come scrive il Mattino – verrà ufficialmente battuto martedì 8 maggio, quando Alfano è già ...

Angelino Alfano uomo dei record : è il ministro più longevo della storia della Repubblica : Angelino Alfano è il ministro più longevo della storia della Repubblica, con oltre 3mila giorni da titolare di un dicastero: a oggi sono 1836 consecutivi tra Interno ed Esteri, dal 2008 è stato anche ministro della Giustizia per 1175 giorni.Continua a leggere

Alfano - il ministro dei record : è il più longevo della nostra Repubblica : Ufficialmente l'8 maggio il responsabile degli Esteri entrerà nella storia: esattamente 10 anni fa giurava come ministro della Giustizia

Alfano - il ministro dei record : è il più longevo della storia della Repubblica : Il numero è davvero considerevole: 1836. Sono i giorni passati ininterrottamente da Angelino Alfano al governo. Un record. Sebbene dopo diciassette anni ininterrotti

Alfano - il ministro dei record : è il più longevo della nostra storia repubblicana : In uno dei momenti più critici della vita democratica del Paese, in pieno "risiKo" governativo da più di 60 giorni, una certezza, una delle poche: Angelino Alfano . Sebbene dopo 17 anni ininterrotti ...

Angelino Alfano è il ministro più longevo della storia della Repubblica : Il numero è davvero importante: 1836. Sono questi i giorni passati ininterrottamente da Angelino Alfano al governo. Un record che lo fa diventare il ministro più longevo della storia della Repubblica italiana. A riportarlo è un articolo pubblicato sul quotidiano il Mattino.Una carriera, quella di Alfano, costellata tutta da ministeri pesanti, nell'ultima legislatura impreziosita dall'incarico al Viminale nell'esecutivo Letta ...