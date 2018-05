Il live di Emma chiude la lunga stagione indoor che ha visto il Pal’Art Hotel di Acireale

Amici 17 : Emma Marrone e Belen Rodriguez cantano insieme - l'evento live : Lo scorso sabato sera, su Canale 5, è avvenuta l'attesa messa in onda della sesta diretta di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show targato Mediaset, giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione; la sesta puntata ha visto Emma Marrone diventare protagonista di un esilarante sketch organizzato dalla produzione del format. Emma e Belen, insieme come non mai: il video dello sketch spopola in rete Nella serata tra il 12 e il 13 maggio ...

Diretta / Prato-Siena (risultato live 2-2) streaming video e tv : ci provano Piscitella ed Emmausso : Diretta Prato Siena, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita ininfluente per chiudere il girone A, entrambe conoscono il loro destino(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:51:00 GMT)

ROMA - DITO MEDIO DI PRUZZO E CONTI A STEMMA liveRPOOL/ Le scuse dopo la foto : "Momento di goliardia" : ROMA, DITO MEDIO di PRUZZO e CONTI a STEMMA LIVERPOOL: i due ex compagni della squadra giallorossa sconfitta nel 1984 in imbarazzo per una foto che doveva restare privata.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:48:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Milan : il dilemma di Gattuso. Diretta tv - orario - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan: Diretta tv e orario della partita. Big match della Serie A all'Allianz Stadium: Gattuso ritrova Calabria e Romagnoli. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:55:00 GMT)