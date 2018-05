Il GDPR ci ricorda che non possiamo fare a meno dell’Europa

huffingtonpost

(Di venerdì 25 maggio 2018) Da oggi viene sottratto qualche argomento polemico ai tanti italiani che negli ultimi anni - sulla scorta di martellanti campagne mediatiche dove gli slogan hanno prevalso sulla realtà dei fatti - si sono convinti che si possa (o addirittura si debba)dell'Unione Europea.Con l'applicazione, scattata appunto il 25 maggio, del General Data Protection Regulation (), ossia il regolamento in materia di protezione dei dati personali voluto da Bruxelles e Strasburgo, si realizza un obiettivo mai inquadrato dai legislatori nazionali: mettere in sicurezza le informazioni che ci riguardano e che vengono usate per tracciare i nostri comportamenti sulla rete, individuare le nostre esigenze, capire quali sono le nostre preferenze sessuali e politiche, proporci "prodotti" in sintonia con i nostri desideri o esigenze – una nuova auto, un candidato al Parlamento, un viaggio ...