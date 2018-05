Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma a sorpresa | video in Non vivo più

Il ritmo del duetto di Laura Pausini feat. Simone e Simaria in Novo : audio e testo : Nel giorno del rilascio di Fatti sentire, arriva anche il duetto di Laura Pausini feat. Simone e Simaria in Novo. Il brano è dedicato al mercato brasiliano e avrà presto un suo video ufficiale, che l'artista ha girato quando si è trovata in Sudamerica per partecipare a una trasmissione televisiva nella quale ha cantato Non è detto, in italiano. Fatti sentire sembra quindi fortemente votato al ritmo, dopo il duetto in Nadie Ha Dicho con Gente ...