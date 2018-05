Il coraggio | fin troppo epico | di Pippo Fava

Il Confine - Filippo Scicchitano a TvBlog : "Bruno Furian non è una figura banalmente eroica - mi ha affascinato il suo coraggio" (Video) : Filippo Scicchitano è uno dei protagonisti de Il Confine, miniserie che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il 15 e il 16 maggio.TvBlog ha intervistato l'attore romano a margine della conferenza stampa di presentazione della miniserie. prosegui la letturaIl Confine, Filippo Scicchitano a TvBlog: "Bruno Furian non è una figura banalmente eroica, mi ha affascinato il suo coraggio" (Video) pubblicato su TvBlog.it 15 maggio 2018 06:19.

Larry Fink - "Io - femminista da sempre - ho fotografato la Women's March. Le mie donne mi hanno insegnato ad essere coraggioso e ad amare" : Mamma militante del partito comunista, prima e seconda moglie femministe, la sorella Elizabeth era l'avvocato che negli Ottanta difese in America Silvia Baraldini, l'attivista bianca delle "Black Panther" accusata di terrorismo per aver organizzato, nel 1979, l'evasione di un detenuto politico che lottava per la liberazione dei neri". Larry Fink (Usa, 1941) è un allegro signore di 77 anni che si aggira in camicia arancione tra le sue ...

“50 infarti in sei ore”. Il cuore matto di Katia - 29 anni e una figlia appena nata. Il suo corpo - all’improvviso - impazzisce. Ma lei - tenace - non si arrende e grazie al coraggio dei medici ecco arrivare il finale a sorpresa che ha commosso l’Italia : Ventinove anni, originaria di Napoli ma residente a Roma. Una vita apparentemente normale e spensierata messa a rischio all’improvviso, però, da un cuore completamente impazzito mentre si trovava in vacanza, durante le festività pasquali, a San Giorgio a Cremano. Prima soccorsa da sua madre a casa (che per una coincidenza pochi giorni prima aveva seguito un corso di rianimazione), poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale ...

Il coraggio di Mary : sconfigge il cancro per 3 volte e finisce la maratona di Boston : Il coraggio di Mary: sconfigge il cancro per 3 volte e finisce la maratona di Boston Mary Shertenlieb nonostante il freddo, l’ipotermia e i consigli dei medici non si è fermata. Ha gareggiato insieme al marito con un obiettivo: raccogliere 35mila dollari per un istituto specializzato nella cura dei tumori.Continua a leggere Mary Shertenlieb nonostante […]

Linda Brown - la bambina coraggio che ha messo fine alla segregazione : ... che chiedono a l distretto scolastico di interrompere la sua politica di segregazione razziale. La prima sentenza, quella della corte distrettuale, dà ragione al Board of Education, che si sarebbe ...