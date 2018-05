Il Bologna nega lo stadio al Memorial Cevenini

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna negato dalla Soprintendenza - la band : “Non vogliamo mica distruggere la piazza” : È ancora polemica per il blocco da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in merito al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, nella cornice di Piazza Maggiore. A due settimane dall'evento, ancora non è chiaro se la band potrà esibirsi definitivamente o meno. Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna è in programma il 12 giugno, ad ingresso libero e gratuito. Non è cosa insolita l'organizzazione di eventi nella ...